«Делёж мира и рынков по фактору силы»: почему Трамп намерен отменить торговые льготы для Индии и Турции

Президент США Дональд Трамп намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот, которые ранее были выделены им в рамках программы поддержки развивающихся стран. Отмечается, что турецкая экономика за последнее время укрепилась. В Белом доме также сомневаются, что Нью-Дели предоставляет Вашингтону «равный и приемлемый» доступ к индийскому рынку и продолжает соответствовать критериям программы. Такой шаг продиктован стремлением администрации Трампа к протекционизму и желанием этих государств проводить более независимую политику, подчёркивают эксперты.

Президент США Дональд Трамп отправил в конгресс уведомление об отмене торговых льгот для Индии и Турции, исключив их из программы Генеральной системы преференций (ГСП) США.

В документе отмечается, что Турция продвинулась в укреплении и диверсификации экономики, а поэтому торговые льготы стране больше не нужны. Однако Индия исключается из программы в связи с сомнениями Трампа в справедливости того доступа к индийскому рынку, который Нью-Дели предоставил американским предприятиям.

«Я иду на этот шаг, потому что после интенсивного взаимодействия между Соединёнными Штатами и правительством Индии я решил, что Индия не заверила Соединённые Штаты, что она обеспечит равный и приемлемый доступ к рынкам», — сказал Трамп.

Он отметил, что критерии «справедливого и разумного доступа» прописаны в законе о торговле Соединённых Штатов. Исходя из соответствия им принимается решение включить или исключить страну из ГСП США.

«Я продолжу выяснять, предоставляет ли правительство Индии равный и приемлемый доступ к рынкам страны в соответствии с критериями отбора в рамках Генеральной системы преференций», — добавил Трамп.

Эта программа действует с 1964 года и распространяется почти на 100 стран. Согласно программе, развивающимся странам предоставляются тарифные льготы для поддержки экономики. В 2014 году Барак Обама, занимавший на тот момент пост президента США, исключил из программы Россию, аргументировав это успехами в экономическом развитии страны.

«Противоречит общей цели»

В Индии заявили, что не намерены обсуждать вопрос введения ответных пошлин.

«С Соединёнными Штатами ведутся обсуждения, и, учитывая тёплые и прочные отношения, вопрос ответных пошлин не введён в эту дискуссию», — приводит ТАСС слова представителя торгового ведомства Индии Анупа Вадхавана.

Вадхаван отметил, что исключение из ГСП окажет несущественное влияние на индийскую торговлю.

Однако в Турции решение Трампа раскритиковали. Министр торговли страны Рухсар Пекджан заявила, что отмена льгот противоречит общей цели Анкары и Вашингтона по достижению товарооборота между странами в $75 млрд.

«К сожалению, данное решение противоречит нашей общей цели по достижению уровня товарооборота в размере $75 млрд. Оно негативно отразится на американском малом и среднем бизнесе, а также на производителях США», — написала она в Twitter.

3/4 Unfortunately, this decision conflicts with our mutual objective of reaching a bilateral trade volume of 75 billion $, that had been announced by both governments. The decision will also negatively affect US SMEs and manufacturers. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) 5 марта 2019 г.

Лишая Индию и Турцию торговых льгот, Трамп следует логике предвыборных обещаний, отметил в беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

«Это политика агрессивного протекционизма, которую он провозгласил ещё будучи кандидатом. И понятно, что это по всему азимуту осложняет взаимоотношения США с другими странами. Трамп считает, что это делёж мира и рынков по фактору силы. В какой-то степени все боятся такой жёсткой позиции и пытаются найти компромиссы», — сказал он.

В 2018 году Трамп ввёл пошлины на ввоз стали и алюминия, перезаключил договор о свободной торговле с Канадой и Мексикой. Кроме того, в 2018 году США начали вводить торговые пошлины против Китая, на что Пекин отвечает зеркальными мерами. На данный момент между Соединёнными Штатами и КНР проходят переговоры о заключении торгового соглашения.

Кроме того, решение Трампа отменить льготы может быть связано с тем, что Анкара и Нью-Дели стали проводить более независимую политику, считает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

«Есть политический конфликт, Турция демонстрирует самостоятельность и не хочет играть в американские игры. Такая же ситуация сложилась и с Индией. Там прямого конфликта не просматривается, в отличие от отношений с Турцией. Но Штаты хотят, чтобы Индия в гораздо большей степени выступала противовесом Китаю в Южной Азии, чем Индия готова», — подчеркнул он в беседе с RT.

«Соединённые Штаты всегда смотрят на баланс своих отношений с конкретной страной, и в этом балансе главную роль играют две составляющие. Во-первых, это те политические выгоды, которые имеют США от отношений с этой страной. Во-вторых, экономические выгоды. И когда политические выгоды превышают экономические, когда страна идёт в фарватере США, Штаты закрывают глаза на то, что экономические отношения не такие выгодные, какими могли бы быть», — добавил эксперт.