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«Делёж мира и рынков по фактору силы»: почему Трамп намерен отменить торговые льготы для Индии и Турции
05 марта 2019, 16:54 • 91 • В мире
Президент США Дональд Трамп намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот, которые ранее были выделены им в рамках программы поддержки развивающихся стран. Отмечается, что турецкая экономика за последнее время укрепилась. В Белом доме также сомневаются, что Нью-Дели предоставляет Вашингтону «равный и приемлемый» доступ к индийскому рынку и продолжает соответствовать критериям программы. Такой шаг продиктован стремлением администрации Трампа к протекционизму и желанием этих государств проводить более независимую политику, подчёркивают эксперты.
Reuters © Yuri Gripas
Президент США Дональд Трамп отправил в конгресс уведомление об отмене торговых льгот для Индии и Турции, исключив их из программы Генеральной системы преференций (ГСП) США.
В документе отмечается, что Турция продвинулась в укреплении и диверсификации экономики, а поэтому торговые льготы стране больше не нужны. Однако Индия исключается из программы в связи с сомнениями Трампа в справедливости того доступа к индийскому рынку, который Нью-Дели предоставил американским предприятиям.
Он отметил, что критерии «справедливого и разумного доступа» прописаны в законе о торговле Соединённых Штатов. Исходя из соответствия им принимается решение включить или исключить страну из ГСП США.
«Я продолжу выяснять, предоставляет ли правительство Индии равный и приемлемый доступ к рынкам страны в соответствии с критериями отбора в рамках Генеральной системы преференций», — добавил Трамп.
Эта программа действует с 1964 года и распространяется почти на 100 стран. Согласно программе, развивающимся странам предоставляются тарифные льготы для поддержки экономики. В 2014 году Барак Обама, занимавший на тот момент пост президента США, исключил из программы Россию, аргументировав это успехами в экономическом развитии страны.
«Противоречит общей цели»
В Индии заявили, что не намерены обсуждать вопрос введения ответных пошлин.
«С Соединёнными Штатами ведутся обсуждения, и, учитывая тёплые и прочные отношения, вопрос ответных пошлин не введён в эту дискуссию», — приводит ТАСС слова представителя торгового ведомства Индии Анупа Вадхавана.
Вадхаван отметил, что исключение из ГСП окажет несущественное влияние на индийскую торговлю.
Однако в Турции решение Трампа раскритиковали. Министр торговли страны Рухсар Пекджан заявила, что отмена льгот противоречит общей цели Анкары и Вашингтона по достижению товарооборота между странами в $75 млрд.
«К сожалению, данное решение противоречит нашей общей цели по достижению уровня товарооборота в размере $75 млрд. Оно негативно отразится на американском малом и среднем бизнесе, а также на производителях США», — написала она в Twitter.
Лишая Индию и Турцию торговых льгот, Трамп следует логике предвыборных обещаний, отметил в беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
«Это политика агрессивного протекционизма, которую он провозгласил ещё будучи кандидатом. И понятно, что это по всему азимуту осложняет взаимоотношения США с другими странами. Трамп считает, что это делёж мира и рынков по фактору силы. В какой-то степени все боятся такой жёсткой позиции и пытаются найти компромиссы», — сказал он.
В 2018 году Трамп ввёл пошлины на ввоз стали и алюминия, перезаключил договор о свободной торговле с Канадой и Мексикой. Кроме того, в 2018 году США начали вводить торговые пошлины против Китая, на что Пекин отвечает зеркальными мерами. На данный момент между Соединёнными Штатами и КНР проходят переговоры о заключении торгового соглашения.
Кроме того, решение Трампа отменить льготы может быть связано с тем, что Анкара и Нью-Дели стали проводить более независимую политику, считает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.
«Соединённые Штаты всегда смотрят на баланс своих отношений с конкретной страной, и в этом балансе главную роль играют две составляющие. Во-первых, это те политические выгоды, которые имеют США от отношений с этой страной. Во-вторых, экономические выгоды. И когда политические выгоды превышают экономические, когда страна идёт в фарватере США, Штаты закрывают глаза на то, что экономические отношения не такие выгодные, какими могли бы быть», — добавил эксперт.
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