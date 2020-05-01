Делягин заявил о закрытом распоряжении Мишустина: "Аккуратненько перед своим заболеванием"

Политолог и экономист Михаил Делягин оценил временные изменения в кабмине в связи с тем, что премьер Михаил Мишустин отправился на больничный из-за коронавируса. По его словам, исполняющий обязанности председателя правительства Андрей Белоусов - "выдающийся макроэкономист, грамотный в аппаратном плане и понимает, что временно исполняющий обязанности не может менять политику, по определению".

При этом, отметил Делягин, есть ещё один момент, на который следовало бы обратить внимание. В частности, он поделился информацией, что Минфину могут предоставить чуть больше вольностей в плане бюджета, чем ранее.

"Нужно понимать, что у нас произошли изменения. Насколько можно судить, это не главное изменение, которое произошло, потому что, как мне сообщили, аккуратненько перед своим заболеванием Мишустин подписал распоряжение или постановление - не знаю номера и не знаю формата, - но, говорят, по которому Минфин получил практически полную свободу в пересмотре бюджета", - заявил он.

Так, пояснил Делягин, в нормальных условиях ведомство Силуанова может корректировать любую статью бюджета не более чем на 10 процентов (пересмотр бюджетной росписи), и это нормальная оперативная корректировка, правильная и необходимая.

В новом же виде, как утверждают источники Делягина, ограничение уже не то, "и в общем, бюджетные обязательства перед бюджетополучателями приобрели некий условный характер".

О каком именно документе идёт речь, Делягин так и не пояснил.

Напомним, что, как известно, накануне своего ухода на больничный премьер поручил ряду ведомств к 25 мая подготовить общенациональный план по восстановлению экономики.

О своём поручении, адресованном Минэкономразвития, Министерству финансов и Министерству труда и социальной защиты, Мишустин сообщил 29 апреля во время заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.