Делягин заявил о начале "ядерной войны": "Никто не понимает масштабов ситуации"

Михаил Делягин заявил о начале "ядерной войны". Он назвал заморозку валютных резервов России "финансовым аналогом ядерной войны" и призвал к жёсткому ответу: "Никто не понимает масштабов ситуации".

Депутат Государственной думы Михаил Делягин в программе "Царьград. Главное" оценил идею о национализации иностранных компаний, поддержавших санкции против России и решивших покинуть наш рынок.

До этого члены профильной комиссии кабмина подтвердили перечень решений, направленных на стабилизацию экономической ситуации в условиях колоссального давления извне.

Этот список шагов, в частности, включает первоначальные меры на пути к национализации имущества зарубежных корпораций. С такой инициативой ранее выступили представители "Единой России".

Собеседник "Первого русского", однако, выразил уверенность, что речь должна идти не просто о национализации, а о конфискации иностранных предприятий. Он пояснил, что в условия "финансового терроризма" Запада, который просто отнял у Москвы валютные резервы, прежние правила перестают работать.

Поэтому ответный удар должен быть соответствующим по силе, а значит - жёстким, констатировал парламентарий: