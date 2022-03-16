|
Делягин заявил о начале "ядерной войны": "Никто не понимает масштабов ситуации"
16 марта 2022, 15:30 • 83 • Политика
Михаил Делягин заявил о начале "ядерной войны". Он назвал заморозку валютных резервов России "финансовым аналогом ядерной войны" и призвал к жёсткому ответу: "Никто не понимает масштабов ситуации".
Депутат Государственной думы Михаил Делягин в программе "Царьград. Главное" оценил идею о национализации иностранных компаний, поддержавших санкции против России и решивших покинуть наш рынок.
До этого члены профильной комиссии кабмина подтвердили перечень решений, направленных на стабилизацию экономической ситуации в условиях колоссального давления извне.
Этот список шагов, в частности, включает первоначальные меры на пути к национализации имущества зарубежных корпораций. С такой инициативой ранее выступили представители "Единой России".
Собеседник "Первого русского", однако, выразил уверенность, что речь должна идти не просто о национализации, а о конфискации иностранных предприятий. Он пояснил, что в условия "финансового терроризма" Запада, который просто отнял у Москвы валютные резервы, прежние правила перестают работать.
Поэтому ответный удар должен быть соответствующим по силе, а значит - жёстким, констатировал парламентарий:
Подпишитесь на нас
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 марта 2022, 08:05
|
15 марта 2022, 12:40
|
14 марта 2022, 02:15
|
11 марта 2022, 07:40
|
10 марта 2022, 12:20
|
11 марта 2022, 00:05
|
11 марта 2022, 09:25