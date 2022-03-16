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Делягин заявил о начале "ядерной войны": "Никто не понимает масштабов ситуации"

16 марта 2022, 15:30  •  83 • Политика
Михаил Делягин заявил о начале "ядерной войны". Он назвал заморозку валютных резервов России "финансовым аналогом ядерной войны" и призвал к жёсткому ответу: "Никто не понимает масштабов ситуации".
Депутат Государственной думы Михаил Делягин в программе "Царьград. Главное" оценил идею о национализации иностранных компаний, поддержавших санкции против России и решивших покинуть наш рынок.
До этого члены профильной комиссии кабмина подтвердили перечень решений, направленных на стабилизацию экономической ситуации в условиях колоссального давления извне.
Этот список шагов, в частности, включает первоначальные меры на пути к национализации имущества зарубежных корпораций. С такой инициативой ранее выступили представители "Единой России".
Собеседник "Первого русского", однако, выразил уверенность, что речь должна идти не просто о национализации, а о конфискации иностранных предприятий. Он пояснил, что в условия "финансового терроризма" Запада, который просто отнял у Москвы валютные резервы, прежние правила перестают работать.
Поэтому ответный удар должен быть соответствующим по силе, а значит - жёстким, констатировал парламентарий:
Никто не понимает масштабов ситуации. Старый мир кончился, нет его. Международного права нет. Заморозка валютных резервов - это финансовый аналог ядерной войны. Какая может быть собственность в условиях ядерной войны?

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