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Делягин заявил о глобальной ошибке Набиуллиной и Силуанова. Ждём "чёрный август"
09 декабря 2020, 23:10 • 82 • Политика
Экономист Михаил Делягин заявил о глобальной ошибке Эльвиры Набиуллиной и Антона Силуанова. Новая инициатива Минэкономразвития стала для главы ЦБ и министра финансов РФ очень неприятной неожиданностью, однако им есть чем ответить - ждём новый "чёрный август".
Сегодня стало известно, что Минэкономразвития предложило план по привлечению в экономику России инвестиций в размере 13 трлн рублей в ближайшие 10 лет, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
Разработанный план должен помочь реализовать одну из самых трудновыполнимых задач - нарастить инвестиции в России к 2030 году на 70%.
В плане, с которым ознакомилось издание VTimes, есть и важные для бизнеса налоговые преференции, и новые масштабные льготы для частных инвесторов, но самое концептуальное предложение - финансировать важные для государства проекты с помощью целевой эмиссии ЦБ.
Минэкономразвития впервые предлагает ЦБ проводить денежную эмиссию, за счёт которой инвесторам крупных и важных для государства проектов будут компенсироваться капитальные затраты. Аналогичное предложение неоднократно было высказано академиком РАН Сергеем Глазьевым и "Столыпинским клубом" во главе с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.
Ранее ЦБ и финансово-экономический блок правительства выступали категорически против, и сейчас они не изменили свою позицию. Представитель ЦБ сказал VTimes, что предложение не может быть поддержано, так как подрывает основы так называемой макроэкономической политики правительства и ЦБ: эмиссия приведёт к росту инфляции, а действия ЦБ по борьбе с инфляцией приведут к тому, что по другим кредитам ставки станут выше.
Дескать, однажды начатая целевая эмиссия очень быстро становится бесконтрольной, и уже подзабывшим об этом российским гражданам придётся вспомнить, что такое настоящая инфляция.
Позицию главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и министра финансов РФ Антона Силуанова в эфире программы прокомментировал экономист Михаил Делягин.
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