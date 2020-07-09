Делягин вписал в дело Фургала и Жириновского, и Платошкина: "Людям нужно дать косточку"

Экономист Михаил Делягин в беседе с Царьградом отметил, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал вполне может быть виновен в предъявленных ему преступлениях. Однако сам Делягин связывает задержание ещё и с политическими мотивами. Более того, рассказывая о деле Фургала, Делягин отметил также, что от эффективности выстроенной в регионе системы губернатора пострадал... Николай Платошкин. Как известно, Платошкин сегодня находится под домашним арестом по делу о призывах к массовым беспорядкам.

Делягин полагает, что есть разные причины, почему раньше Фургала не привлекали к ответственности, а теперь привлекли:

"Во-первых, Фургал построил очень эффективную политическую машину в своем регионе. Я о ней слышал подробно от попавшего под неё Николая Николаевича Платошкина. Да и со стороны было видно. Ну, естественно, "Единая Россия" не может позволить, чтобы кто-то, кроме неё, строил подобную политическую машину", - сказал Делягин.

Кроме того, Михаил Делягин добавил, что "сегодня людям надо дать косточку". По версии эксперта, люди заинтересованы в наблюдении за громкими преступлениями и их расследованиями, когда завершилось голосование по поправкам в Конституции России.

Кроме того, Михаил Делягин добавил, что вполне допускает преступления, совершённые Фургалом. И подобная его позиция, в том числе, сформировалась после прочтения программной статьи Владимира Жириновского в 1993 году. Фургал принадлежит к партии ЛДПР. На этом Делягин и строит догадки.

"Я читал в 1993 году программную статью товарища Жириновского, я до сих пор помню. Ещё до расстрела Белого дома. Но, понимаете, в чём дело. До этого времени он (Фургал. - Ред.) всех устраивал. Он всем был полезен..." - продолжил размышления Делягин.

С другой стороны, совершенно ясно, что Жириновский оправдывает сейчас Фургала, поскольку никто не хочет, что партия ассоциировалась с такими громкими преступлениями, добавил Делягин.