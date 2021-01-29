Делягин в семи словах сказал правду и о Навальном, и о чиновниках

В своём Telegram-канале Делягин поместил очень короткий, но ёмкий пост, который оказался красноречивее целой статьи.

"#вретКакНавальный - мне тут сказали об одном чинуше", - написал он, сопроводив сообщение "смехом".

При этом о каком чиновнике идёт речь, эксперт не сообщил.

Фото: Скриншот Telegram/DELYAGIN`s special

Ранее блогер Сергей Колясников заявил, что подсчитал "неточности" в постах оппозиционного политика и последователя Алексея Навального Леонида Волкова. В результате Колясников насчитал минимум четыре пункта в трёх постах в соцсети.

"Любо-дорого, как бомбит у продажной оппозиции", - заявил Колясников.

Добавим, что сегодня проект Mash выпустил своё расследование на тему, что на самом деле находится внутри "дворца Путина". Проникнуть туда журналистам помог проводник - представитель технического надзора, который следит за возведением "дворца" уже шесть лет. Снимать фасад и интерьеры здания разрешили без ограничений, правда, на всё был только час.