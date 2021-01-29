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Делягин в семи словах сказал правду и о Навальном, и о чиновниках

29 января 2021, 19:15  •  208 • Политика
Экономист Михаил Делягин в семи словах сказал правду и о скандальном блогере Алексее Навальном, и о чиновниках в целом.
В своём Telegram-канале Делягин поместил очень короткий, но ёмкий пост, который оказался красноречивее целой статьи.
"#вретКакНавальный - мне тут сказали об одном чинуше", - написал он, сопроводив сообщение "смехом".
При этом о каком чиновнике идёт речь, эксперт не сообщил.
Фото: Скриншот Telegram/DELYAGIN`s special
Ранее блогер Сергей Колясников заявил, что подсчитал "неточности" в постах оппозиционного политика и последователя Алексея Навального Леонида Волкова. В результате Колясников насчитал минимум четыре пункта в трёх постах в соцсети.
"Любо-дорого, как бомбит у продажной оппозиции", - заявил Колясников.
Добавим, что сегодня проект Mash выпустил своё расследование на тему, что на самом деле находится внутри "дворца Путина". Проникнуть туда журналистам помог проводник - представитель технического надзора, который следит за возведением "дворца" уже шесть лет. Снимать фасад и интерьеры здания разрешили без ограничений, правда, на всё был только час.

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