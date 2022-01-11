Делягин в Госдуме поставил ультиматум: "Коллеги, хватит оскорблять"

Экономист Михаил Делягин в Госдуме поставил ультиматум и предложил конкретные меры, которые позволят в корне изменить Россию за год. "Коллеги, хватит оскорблять", - призвал депутат.

Выступая на последнем пленарном заседании Госдумы, Делягин заявил, что пора вернуть доверие населения к власти.

"Коллеги, хватит оскорблять, унижать и терроризировать людей!" - весьма эмоционально произнёс он.

Он призвал людей, сидящих в зале и принимающих законы, признать свои ошибки и исправить их.

В частности, экономист предложил вернуть украденные у людей пять лет жизни - вернуть нормальный пенсионный возраст. В России также должно быть введено прогрессивное налогообложение. Это будет соответствовать мировой практике и выведет из тени десятки миллионов, что позволит ликвидировать реальную причину нехватки денег в Пенсионном фонде.

Михаил Делягин озвучил ещё несколько концептуальных предложений.

"Эти меры преобразят Россию за год", - уверен депутат.