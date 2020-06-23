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Делягин увидел искренность в Набиуллиной: Она открыто бьётся за ростовщиков, а не за народ

23 июня 2020, 22:00  •  79 • Политика
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин увидел искренность в недавних словах Эльвиры Набиуллиной о микрофинансовых организациях. Он заметил, что глава Центробанка уже фактически открыто бьётся за ростовщиков, а не за народ, который загоняют в кабалу.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин прокомментировал в беседе с корреспондентом канала Царьград высказывание главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о микрофинансовых организациях.
Ранее руководитель ЦБ, выступая в Госдуме, заметила, что данные учреждения необходимы. Она подчеркнула, что регулятор не согласен с мнением о том, что эти организации следует запретить.
В противном случае, заметила Набиуллина, граждане с низкой кредитоспособностью, которым отказались выдавать кредиты в банках, не будут иметь возможности оформить займы.
Эксперт выразил уверенность, что глава Центрального банка вполне осознаёт, что решение о сохранении микрофинансовых организаций может впоследствии загнать многих людей в кабалу.
Как и все остальные либералы, она выступает в защиту интересов не людей, а бизнеса. Ей совершенно безразлично, что будет с людьми, которые попадают в кабалу к ростовщикам. На мой взгляд, ей совершенно безразлично, что происходит с людьми, которых терроризируют бандиты. Потому что далеко не всех коллекторов можно назвать другим именем. Ей важно, чтобы в стране была деловая финансовая спекулятивная активность. И в этом отношении её ценностью являются не люди, которые являются жертвами ростовщиков и погибают от этого, физически погибают, а сами ростовщики. И тут Эльвира Сахипзадовна предельно искренна, - подчеркнул Делягин.
Он добавил, что закрытие микрофинансовых организаций сократило бы сферу влияния Центробанка, а Набиуллина этого очень не хочет.
Регулятор заинтересован в максимальном расширении сферы своего регулирования. И когда госпоже Набиуллиной предлагают запретить ростовщичество, установить предельную процентную ставку на уровне, который не является бандитским, для неё в первую очередь важно, что это урезание её сферы административного влияния. Потому что она влияет на микрофинансовые организации. И для неё это недопустимо. И как для либерала, который служит бизнесу, а не людям, и даже против людей, и как для администратора, - подытожил директор Института проблем глобализации.

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