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Делягин увидел искренность в Набиуллиной: Она открыто бьётся за ростовщиков, а не за народ
23 июня 2020, 22:00 • 79 • Политика
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин увидел искренность в недавних словах Эльвиры Набиуллиной о микрофинансовых организациях. Он заметил, что глава Центробанка уже фактически открыто бьётся за ростовщиков, а не за народ, который загоняют в кабалу.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин прокомментировал в беседе с корреспондентом канала Царьград высказывание главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о микрофинансовых организациях.
Ранее руководитель ЦБ, выступая в Госдуме, заметила, что данные учреждения необходимы. Она подчеркнула, что регулятор не согласен с мнением о том, что эти организации следует запретить.
В противном случае, заметила Набиуллина, граждане с низкой кредитоспособностью, которым отказались выдавать кредиты в банках, не будут иметь возможности оформить займы.
Эксперт выразил уверенность, что глава Центрального банка вполне осознаёт, что решение о сохранении микрофинансовых организаций может впоследствии загнать многих людей в кабалу.
Он добавил, что закрытие микрофинансовых организаций сократило бы сферу влияния Центробанка, а Набиуллина этого очень не хочет.
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