Делягин увидел искренность в Набиуллиной: Она открыто бьётся за ростовщиков, а не за народ

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин прокомментировал в беседе с корреспондентом канала Царьград высказывание главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о микрофинансовых организациях.

Ранее руководитель ЦБ, выступая в Госдуме, заметила, что данные учреждения необходимы. Она подчеркнула, что регулятор не согласен с мнением о том, что эти организации следует запретить.

В противном случае, заметила Набиуллина, граждане с низкой кредитоспособностью, которым отказались выдавать кредиты в банках, не будут иметь возможности оформить займы.

Эксперт выразил уверенность, что глава Центрального банка вполне осознаёт, что решение о сохранении микрофинансовых организаций может впоследствии загнать многих людей в кабалу.

Как и все остальные либералы, она выступает в защиту интересов не людей, а бизнеса. Ей совершенно безразлично, что будет с людьми, которые попадают в кабалу к ростовщикам. На мой взгляд, ей совершенно безразлично, что происходит с людьми, которых терроризируют бандиты. Потому что далеко не всех коллекторов можно назвать другим именем. Ей важно, чтобы в стране была деловая финансовая спекулятивная активность. И в этом отношении её ценностью являются не люди, которые являются жертвами ростовщиков и погибают от этого, физически погибают, а сами ростовщики. И тут Эльвира Сахипзадовна предельно искренна, - подчеркнул Делягин.

Он добавил, что закрытие микрофинансовых организаций сократило бы сферу влияния Центробанка, а Набиуллина этого очень не хочет.