Делягин устроил разнос экономической элите. Досталось всем: "Это выбешивает людей!"

Михаил Делягин устроил разнос экономической элите. Досталось всем - Анатолию Чубайсу, Алексею Кудрину, Антону Силуанову и Эльвире Набиуллиной: "Это выбешивает людей!".

Депутат Госдумы Михаил Делягин в эфире программы "Царьград. Главное" раскритиковал меры поддержки, принятые на фоне санкционного давления Запада.

Он устроил разнос многим ключевым представителям финансово-экономической элиты. По его мнению, ещё год такой политики с их стороны - и не потребуется организовывать майдан в России извне, так как он возникнет сам.

Потому что жизнь станет невыносимой… Первое, что сделали, - триллион рублей олигархам! Зашибись. А на социальную помощь что? Пообещали выделить деньги на нищих детей. И то небольшие. И то в мае. До этого времени ещё дожить надо. Посмотрим, какие цены будут. Это же выбешивает людей! - подчеркнул парламентарий.

Он обратил внимание, что все так называемые системные либералы по-прежнему остаются у власти. Так, спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс продолжает "топить за зелёную повестку".

То есть за уничтожение нашей экономики ради того, чтобы бюргерам в Европе дышалось полегче, - отметил собеседник "Первого русского".

Глава Счётной палаты "притих", но по-прежнему занимает свой пост. У министра финансов Антона Силуанова тоже всё прекрасно - до сих пор руководит своим ведомством.

То же можно сказать и про председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину. Она всё ещё остаётся в должности, несмотря на то, что хранила русские деньги, по сути, "в кармане врага". В итоге у России изъяли резервы, напомнил Делягин.