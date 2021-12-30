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Делягин уличил Голикову в промахе с QR-кодами: "Врёт, как Навальный"

30 декабря 2021, 21:10  •  135 • Политика
Михаил Делягин уличил Татьяну Голикову в промахе с QR-кодами, которая ранее заверяла, что принятый 16 декабря в первом чтении законопроект якобы вовсе не об этих цифровых метках: "Врёт, как Навальный".
Одним из ключевых событий уходящего года стало рассмотрение и принятие в первом чтении законопроекта, который вносит изменения в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", напомнил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
У населения России эта инициатива получила название - законопроект о так называемых QR-кодах. Документ в нижней палате парламента представляла вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.
Она, в свою очередь, подчёркивала, что речь в данном случае идёт не о QR-кодах, а о профилактических мерах, которые направлены на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения страны.
Депутат Госдумы Николай Коломейцев, однако, указал в ходе рассмотрения инициативы, что в документе, напротив, есть конкретное упоминание о данных цифровых метках:
А вы говорите - нет QR-кода. Зачитываю вам статью… Вы что, не читали этого?
Ситуацию прокомментировал гость студии - депутат Госдумы России Михаил Делягин. Он напомнил о расхожей некоторое время назад фразе: "Врёт, как Навальный".
[Блогер Алексей] Навальный несколько раз попадался. Вот после этого выступления можно говорить: "Врёт, как Голикова". Человек начинает с того, что это якобы вообще не про QR-коды. Её спрашивают - читала ли она закон? Ответа на этот вопрос нет, - подытожил собеседник "Первого русского".

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