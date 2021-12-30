Делягин уличил Голикову в промахе с QR-кодами: "Врёт, как Навальный"

Михаил Делягин уличил Татьяну Голикову в промахе с QR-кодами, которая ранее заверяла, что принятый 16 декабря в первом чтении законопроект якобы вовсе не об этих цифровых метках: "Врёт, как Навальный".

Одним из ключевых событий уходящего года стало рассмотрение и принятие в первом чтении законопроекта, который вносит изменения в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", напомнил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.

У населения России эта инициатива получила название - законопроект о так называемых QR-кодах. Документ в нижней палате парламента представляла вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Она, в свою очередь, подчёркивала, что речь в данном случае идёт не о QR-кодах, а о профилактических мерах, которые направлены на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения страны.

Депутат Госдумы Николай Коломейцев, однако, указал в ходе рассмотрения инициативы, что в документе, напротив, есть конкретное упоминание о данных цифровых метках:

А вы говорите - нет QR-кода. Зачитываю вам статью… Вы что, не читали этого?

Ситуацию прокомментировал гость студии - депутат Госдумы России Михаил Делягин. Он напомнил о расхожей некоторое время назад фразе: "Врёт, как Навальный".