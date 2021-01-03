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Делягин указал на забавное совпадение с назначением Чубайса: "Возникают аналогии"

03 января 2021, 18:05  •  116 • Политика
На забавное совпадение с назначением экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса обратил внимание экономист Михаил Делягин, напомнив, что перед дефолтом 1998 года чиновник тоже сменил должность. "Возникают понятные аналогии и опасения", - заметил эксперт.
Экономист Михаил Делягин, рассуждая в интервью, данном деловой электронной газете "БИЗНЕС Online", о том, кто для России выгоднее в качестве президента США - Дональд Трамп или Джо Байден, допустил, что Кремль был уверен в победе последнего. На это, мол, намекают кадровые назначения.
В частности, речь зашла об экс-главе "Роснано" Анатолии Чубайсе.
На деле подобное очень забавно, потому что в прошлый раз товарищ Чубайс был назначен на подобную должность накануне дефолта 1998 года, - напомнил эксперт. - Поэтому возникают понятные аналогии и опасения.
Впрочем, прогноз экономиста чуть успокаивает. Делягин полагает, что "технически финансового дефолта у нас быть не может". Однако и возможности Анатолия Чубайса со счетов эксперт не списывает, полагая, что тот как "человек творческий" "способен ставить и решать самые сложные задачи".
К слову, ранее в эфире программы "Царьград. Главное" Делягин допустил, "что господин Чубайс как человек, который зарекомендовал себя специалистом по сбору команды и созданию социальной базы для самых разрушительных, самых чудовищных действий, вполне найдёт себя в этом месте".
"И он будет на связи с международными финансовыми организациями не для того, чтобы обеспечить финансовый дефолт, как он это делал в 1998 году, а для того, чтобы обеспечить комплексный дефолт всех обязательств государства перед гражданами России. Не только финансовых, но и всех вообще", - поставил точку эксперт.

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