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Делягин: Трансляцию Олимпиады посмотрю из любви к спорту, но без звука
11 февраля 2018, 08:24 • 157 • В мире
Экономический эксперт Михаил Делягин заявил, что не хочет "слушать комментариев виновных в такой ситуации".
Известный экономист Михаил Делягин рассказал Царьграду, что будет смотреть трансляцию с Олимпийских Игр в Пхенчхане. Он пояснил, что понимает чувства российских болельщиков, которые и вовсе откажутся смотреть соревнования, на которых наши спортсмены выступают под белым флагом.
Эксперт отмечает, что лично ему "неинтересны соревнования, в которых не принимают полноценного участия спортсмены из моей страны".
Напомним, что по итогам первого дня Олимпийских игр спортсмены из России занимают шестое место в общем зачете. Бронзовую медаль накануне завоевал шорт-трекист Семен Елистратов.
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