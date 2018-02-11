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Делягин: Трансляцию Олимпиады посмотрю из любви к спорту, но без звука

11 февраля 2018, 08:24  •  157 • В мире
Экономический эксперт Михаил Делягин заявил, что не хочет "слушать комментариев виновных в такой ситуации".
Известный экономист Михаил Делягин рассказал Царьграду, что будет смотреть трансляцию с Олимпийских Игр в Пхенчхане. Он пояснил, что понимает чувства российских болельщиков, которые и вовсе откажутся смотреть соревнования, на которых наши спортсмены выступают под белым флагом.
"Сколько мучений и нервотрепки прошлось на долю наших спортсменов, знают, наверное, только они сами. А вот с какими чувствами болельщики будут смотреть олимпийские телетрансляции? И включат ли они вообще телевизор с заставкой из пяти колец?" - задается вопросом Делягин.
Эксперт отмечает, что лично ему "неинтересны соревнования, в которых не принимают полноценного участия спортсмены из моей страны".
"Может, посмотрю хоккей и соревнования по горным лыжам, но только из любви к этим видам спорта. И то постараюсь выключить звук, чтобы обойтись без комментариев виновных в такой ситуации", - жестко резюмировал он.
Напомним, что по итогам первого дня Олимпийских игр спортсмены из России занимают шестое место в общем зачете. Бронзовую медаль накануне завоевал шорт-трекист Семен Елистратов.

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