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Делягин сравнил "будущего президента Медведева" с Боней из "Дома-2"

18 июня 2020, 10:00  •  178 • Политика
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин сравнил "будущего президента Медведева" с Викторией Боней из "Дома-2". По его мнению, уровень интеллекта у них примерно одинаков. Возможно, инстаграмщица "будет ещё и поумнее". Так эксперт прокомментировал новую статью бывшего премьер-министра РФ для журнала "Россия в глобальной политике".
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин высказался в интервью каналу Царьград по поводу статьи экс-премьер-министра РФ и замглавы Совбеза страны Дмитрия Медведева для журнала "Россия в глобальной политике".
В данной публикации бывший председатель правительства спрогнозировал падение ВВП на 5% в этом году, уменьшение реальных доходов граждан и рост безработицы. По его мнению, экономические шоки, которые испытывает наша страна, стали результатом регуляторных решений со стороны государства.
Эксперт считает, что тем самым Медведев решил попросту напомнить о себе. Он сравнил его действия с поведением бывшей участницы "Дома-2" Виктории Бони.
Это чудо решило напомнить о себе, сделать заявку на то, чтобы вернуться на пост президента. Но всерьёз обсуждать высказывания Медведева - это примерно то же самое, как всерьёз обсуждать высказывания инстаграмщицы Бони. […]. По уровню интеллекта, по-моему, это примерно один уровень, а, может, Боня будет ещё и поумнее, - подчеркнул Делягин.
Он заметил, что нынешние экономические сложности в России в значительной степени являются плодами деятельности самого Медведева.
Он заявлял, что мы гордимся тем, как мы поддерживаем малый бизнес, в то самое время, когда за полгода было ликвидировано 600 тысяч, по-моему, индивидуальных предприятий его усилиями. Он гордится, по-моему, до сих пор программой, которая в народе называется "Недоступное жильё". […] У Медведева радость - он вовремя соскочил. И с последствиями его деятельности, в том числе интеллектуальной, приходится разгребаться другим, - отметил глава Института проблем глобализации.

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