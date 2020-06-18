Делягин сравнил "будущего президента Медведева" с Боней из "Дома-2"

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин высказался в интервью каналу Царьград по поводу статьи экс-премьер-министра РФ и замглавы Совбеза страны Дмитрия Медведева для журнала "Россия в глобальной политике".

В данной публикации бывший председатель правительства спрогнозировал падение ВВП на 5% в этом году, уменьшение реальных доходов граждан и рост безработицы. По его мнению, экономические шоки, которые испытывает наша страна, стали результатом регуляторных решений со стороны государства.

Эксперт считает, что тем самым Медведев решил попросту напомнить о себе. Он сравнил его действия с поведением бывшей участницы "Дома-2" Виктории Бони.

Это чудо решило напомнить о себе, сделать заявку на то, чтобы вернуться на пост президента. Но всерьёз обсуждать высказывания Медведева - это примерно то же самое, как всерьёз обсуждать высказывания инстаграмщицы Бони. […]. По уровню интеллекта, по-моему, это примерно один уровень, а, может, Боня будет ещё и поумнее, - подчеркнул Делягин.

Он заметил, что нынешние экономические сложности в России в значительной степени являются плодами деятельности самого Медведева.