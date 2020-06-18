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Делягин сравнил "будущего президента Медведева" с Боней из "Дома-2"
18 июня 2020, 10:00 • 178 • Политика
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин сравнил "будущего президента Медведева" с Викторией Боней из "Дома-2". По его мнению, уровень интеллекта у них примерно одинаков. Возможно, инстаграмщица "будет ещё и поумнее". Так эксперт прокомментировал новую статью бывшего премьер-министра РФ для журнала "Россия в глобальной политике".
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин высказался в интервью каналу Царьград по поводу статьи экс-премьер-министра РФ и замглавы Совбеза страны Дмитрия Медведева для журнала "Россия в глобальной политике".
В данной публикации бывший председатель правительства спрогнозировал падение ВВП на 5% в этом году, уменьшение реальных доходов граждан и рост безработицы. По его мнению, экономические шоки, которые испытывает наша страна, стали результатом регуляторных решений со стороны государства.
Эксперт считает, что тем самым Медведев решил попросту напомнить о себе. Он сравнил его действия с поведением бывшей участницы "Дома-2" Виктории Бони.
Он заметил, что нынешние экономические сложности в России в значительной степени являются плодами деятельности самого Медведева.
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