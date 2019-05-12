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Делягин снова поделился "деревянным" анекдотом про нерадивых чиновников
12 мая 2019, 04:24 • 67 • Политика
Экономист и политолог Михаил Делягин вспомнил старый анекдот, который оказался чрезвычайно актуальным для нерадивых чиновников и сегодня.
Михаил Делягин опубликовал в соцсетях новый "деревянный" анекдот о чиновниках.
Ранее отца полковника Дениса Захарченко Виктору Захарченко обвинили в растрате 4 миллионов рублей банка "Московское ипотечное агентство". Он якобы в течение полутора лет служил там на руководящей должности, получал зарплату... Однако на самом деле Захарченко-старший не работал, считает обвинение. Фиктивно трудоустроил его (по некоторым данным, по просьбе полковника Захарченко) экс-председатель правления банка "МИА" Владимир Корьевкин. Он тоже в итоге оказался на скамье подсудимых; ему попросили назначить 6 лет лишения свободы и аналогичный штраф.
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