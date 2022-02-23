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Делягин сделал неудобное заявление об "офшорной аристократии" России

23 февраля 2022, 04:35  •  165 • Политика
Депутат Михаил Делягин сделал, прямо скажем, неудобное заявление об "офшорной аристократии" России.
Экономист и политолог, депутат Госдумы Михаил Делягин по следам судьбоносных решений, принятых сегодня, высказался о необходимости смены политики финансово-экономического блока.
А вот теперь ведь нужен бюджет особого времени - бюджет модернизации и форсированного развития, - написал Михаил Делягин в личном телеграм-канале. - Нужен всем, кроме офшорной аристократии. Вот и посмотрим, кто на деле правит Россией даже сейчас.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин сообщил о признании независимости республик Донбасса. Сегодня были ратифицированы соглашения о дружбе с ЛДНР. Помимо всего прочего, представители республик сообщили, что обратятся к России за военной помощью в случае необходимости.

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