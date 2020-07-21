Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
Всё русское - запретить: В Армении приняли политическое решение
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под...
"Царь Востока": Владимир Путин вновь стал героем "страшного проро...
Главная / Политика

Делягин разоблачил бюджетную уловку Минфина: "Хороший пиар"

21 июля 2020, 20:00  •  67 • Политика
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин разоблачил бюджетную уловку Минфина, который ранее предложил отказаться от индексации зарплат чиновников в 2021 году. Он предположил, что это лишь "хороший пиар", указав на целый ряд нюансов.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с корреспондентом канала Царьград оценил инициативу Минфина, предполагающую отказ от индексации зарплат чиновников в 2021 году.
Он заметил, что данная мера рассматривается как способ экономии в условиях кризиса, однако существует целый ряд нюансов, которые заставляют думать, что данное предложение - всего лишь пиар.
Это мера экономии. Она такая немного популистская - вот, смотрите, мы пенсионерам пенсию индексируем, а чиновникам зарплату - нет. В принципе, она разумна, но она разумна только в отношении чиновников, у которых высокая средняя заработная плата. То есть я бы это ввёл в отношении чиновников, у которых зарплата не ниже двух реальных прожиточных минимумов, то есть 50 тысяч рублей в месяц, - заметил эксперт.
Он добавил, что зарплата - "понятие неопределённое", поскольку у многих граждан РФ она частично или даже полностью "чёрная". В связи с этим возникают вопросы: как именно будут применяться предлагаемые министерством изменения?
Есть понятие оклада. Вокруг него нарастают надбавки. И у многих людей оклад составляет 10, а то и 5 процентов от того, что они по факту получают на руки. И что именно собирается не индексировать Минфин - вопрос открытый. Потому что если человеку, который получает в месяц 200 тысяч рублей, перестанут индексировать его оклад, который у него составляет 10 тысяч рублей, то это совсем не эффективная экономия. Это замечательный хороший пиар. Если Минфин откажется от индексации оклада, например, в 7 тысяч рублей с небольшим и если он при этом продолжит индексировать все надбавки, то какая разница, кроме пиара? - подчеркнул Делягин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
21 июля 2020, 03:00
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигархам
21 июля 2020, 01:00
"Русские мешаются": Антироссийские игры в Армении могут обернуться военным переворотом - политолог
21 июля 2020, 06:00
Израиль лезет на рожон? Европа нашла замену российскому газу
21 июля 2020, 10:00
"Чудило": Российский адмирал колко ответил бывшему командующему ВМС Украины
21 июля 2020, 01:00
Германия стала беспомощной из-за "Северного потока - 2"
21 июля 2020, 01:00
По пулемёту в каждой руке: Кадыров бросил вызов Помпео
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июля 2020, 05:00
Сжечь и развеять над тремя странами: Какое завещание оставил убитый диверсант из Эстонии
18 июля 2020, 22:00
"Ленивая смерть" в шаге от Путина? Профессор озвучил сенсационный "диагноз"
15 июля 2020, 07:00
По 1200 долларов каждому: "Американская мечта" хитрых русских девочек
16 июля 2020, 15:00
Украина разрывает минские соглашения и выходит из договорённостей, согласованных Совбезом ООН
19 июля 2020, 15:00
Британцы пригрозили сжечь самолётам ВКС РФ всю электронику. Русские ответили: "Удачи, ребята!"
16 июля 2020, 03:00
Российские лётчики отомстили в Сирии
16 июля 2020, 02:00
"Это же полный альбац, товарищи": Коротченко о тысячах дипломатов в посольстве США в Ереване
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.