Делягин разоблачил бюджетную уловку Минфина: "Хороший пиар"

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с корреспондентом канала Царьград оценил инициативу Минфина, предполагающую отказ от индексации зарплат чиновников в 2021 году.

Он заметил, что данная мера рассматривается как способ экономии в условиях кризиса, однако существует целый ряд нюансов, которые заставляют думать, что данное предложение - всего лишь пиар.

Это мера экономии. Она такая немного популистская - вот, смотрите, мы пенсионерам пенсию индексируем, а чиновникам зарплату - нет. В принципе, она разумна, но она разумна только в отношении чиновников, у которых высокая средняя заработная плата. То есть я бы это ввёл в отношении чиновников, у которых зарплата не ниже двух реальных прожиточных минимумов, то есть 50 тысяч рублей в месяц, - заметил эксперт.

Он добавил, что зарплата - "понятие неопределённое", поскольку у многих граждан РФ она частично или даже полностью "чёрная". В связи с этим возникают вопросы: как именно будут применяться предлагаемые министерством изменения?