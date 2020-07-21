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Делягин разоблачил бюджетную уловку Минфина: "Хороший пиар"
21 июля 2020, 20:00 • 67 • Политика
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин разоблачил бюджетную уловку Минфина, который ранее предложил отказаться от индексации зарплат чиновников в 2021 году. Он предположил, что это лишь "хороший пиар", указав на целый ряд нюансов.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с корреспондентом канала Царьград оценил инициативу Минфина, предполагающую отказ от индексации зарплат чиновников в 2021 году.
Он заметил, что данная мера рассматривается как способ экономии в условиях кризиса, однако существует целый ряд нюансов, которые заставляют думать, что данное предложение - всего лишь пиар.
Он добавил, что зарплата - "понятие неопределённое", поскольку у многих граждан РФ она частично или даже полностью "чёрная". В связи с этим возникают вопросы: как именно будут применяться предлагаемые министерством изменения?
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