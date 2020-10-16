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Делягин размазал Соболь и Ко: "Приватизация была инструментом уничтожения предприятий"
16 октября 2020, 23:40 • 30 • Политика
Соболь попыталась оправдать приватизацию 90-х годов. Делягин не сдержался: "Это чушь собачья, потому что именно приватизация была инструментом уничтожения предприятий".
Пока Алексей Навальный отдыхает на немецких курортах, его соратница Любовь Соболь сняла ролик, в котором попыталась оправдать приватизацию 90-х годов. С ней поспорил экономист и политолог Михаил Делягин.
Основной аргумент, который прозвучал в ролике Соболь, состоял в том, что все предприятия в государственных руках якобы погибали. И поэтому была нужна как можно более быстрая приватизация.
Он пояснил, что предприятия погибали по двум основным причинам. Во-первых, если предприятие негосударственное, то государство не следит за тем, что на нём происходит. Во-вторых, Анатолий Чубайс организовал приватизацию, чтобы привлечь на свою сторону директоров заводов. Однако, как только они приходили к власти, то становились его врагами. Для них был даже специальный термин - "красные директора". И для ликвидации этих директоров на завод отправляли "малиновые пиджаки" (бандитов). И бандиты эти предприятия разрушали, так как не имели опыта руководства.
Потому что, когда предприятие достаётся за гроши, не имеет смысла в него инвестировать. Разумно высосать его досуха и выбросить, продать по цене металлолома, пояснил экономист. Он указал, что многие предприятия скончались как раз после того, как оказались в частных руках.
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