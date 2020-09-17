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Делягин раскрыл угрозу бюджетного проекта Минфина: "Либералы исполнили давнюю мечту"

17 сентября 2020, 18:25  •  117 • Политика
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин раскрыл угрозу бюджетного проекта Минфина. Он заметил, что план ведомства предусматривает сокращение финансирования госпрограмм по вооружению. Таким образом, по его мнению, либералы, давно стремившиеся подорвать обороноспособность России, "исполнили давнюю мечту".
Мера сокращения финансирования госпрограмм по вооружению, предусмотренная в новом бюджетном проекте Минфина, может быть частью плана либералов, которые давно пытаются ослабить обороноспособность России.
Такое мнение в комментарии для телеканала Царьград высказал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Он добавил, что такие тезисы начали активнее продвигаться после вступления на пост президента РФ Дмитрия Медведева.
Либералы очень давно хотели ликвидировать обороноспособность России. Был, например, такой Игорь Юргенс, который еще в 2009 году, после того как пришёл Медведев, в каком-то из докладов для него писал, что единственное, что мешает РФ нормально развиваться, - это ядерное оружие. То есть если нас будут бомбить, всё и так будет в порядке, - заметил эксперт.
Он констатировал, что нынешняя необходимость укрепления обороноспособности на фоне обостряющейся обстановки на международной арене в итоге с подачи Минфина сводится к фактически саботированию программ по её обеспечению.
Сокращение расходов на оборону на 5% - это реализация давней мечты российских либералов о подрыве обороноспособности Российской Федерации. Я по-другому это трактовать не могу, - подытожил Делягин.

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