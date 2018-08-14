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Делягин призвал запретить в России Apple по примеру Турции
14 августа 2018, 19:24 • 87 • Политика
Эрдоган объявил о запрете на ввоз электроники из США.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна введет запрет на ввоз электроники из США в ответ на американские санкции. Ситуацию для Царьграда прокомментировал экономист Михаил Делягин.
Он считает, что со стороны президента Турции это очень разумный ход. Удар не критически, но весьма болезненный для Apple. И речь не только о финансовых потерях. Турция подает «плохой пример», ведь другие страны тоже могут задуматься об аналогичном шаге, объясняет экономист.
Кроме того, существует и политический аспект. Если Турция будет действовать последовательно, то вслед за Apple под угрозой могут оказаться Google и Facebook, а это уже прямая угроза для интересов США.
Он добавил, что Китай уже давно запретил у себя продукцию Apple. И не потому, что с ней какие-то проблемы, а потому, что она создает впечатление шпионской техники, около 90 процентов кодов закрыты, и непонятно, что они делают.
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