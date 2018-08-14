Делягин призвал запретить в России Apple по примеру Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна введет запрет на ввоз электроники из США в ответ на американские санкции. Ситуацию для Царьграда прокомментировал экономист Михаил Делягин.

Он считает, что со стороны президента Турции это очень разумный ход. Удар не критически, но весьма болезненный для Apple. И речь не только о финансовых потерях. Турция подает «плохой пример», ведь другие страны тоже могут задуматься об аналогичном шаге, объясняет экономист.

Кроме того, существует и политический аспект. Если Турция будет действовать последовательно, то вслед за Apple под угрозой могут оказаться Google и Facebook, а это уже прямая угроза для интересов США.

«Хотя, конечно, не чрезмерную, экономического ущерба не будет, но будет символический ущерб, ущерб котировкам акций», - отметил Делягин в интервью Царьграду.

Он добавил, что Китай уже давно запретил у себя продукцию Apple. И не потому, что с ней какие-то проблемы, а потому, что она создает впечатление шпионской техники, около 90 процентов кодов закрыты, и непонятно, что они делают.