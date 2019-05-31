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Делягин предсказал "самоубийство" России: "Годик мы еще проживем. Дальше вряд ли"
31 мая 2019, 10:09 • 89 • Политика
Политолог и экономист Михаил Делягин предсказал России "самоубийство" государства в случае продолжения тех экономических реформ, что сегодня проводятся в стране. "Годик мы еще проживем. Дальше вряд ли", - считает эксперт.
Ранее сразу несколько опросов и исследований показали, что жители России перешли на режим экономии: сокращают траты на еду, одежду, путешествия.
Политолог и экономист Михаил Делягин считает, что если бы российские власти хотели улучшить жизнь граждан страны, то сделали бы это ещё 19 лет назад. Эксперт обвинил политиков в "краже" пяти лет жизни и разрушении экономики.
"Они украли у нас пять лет жизни в виде пенсионной реформы. Это что, они нам хотели лучше сделать? - недоумевает Делягин. - Они повысили налоги - ситуация, когда они сами не могут объяснить, зачем это сделано".
Эксперт бросает в адрес властей страны и другие претензии.
"Они стали разрушать экономику, когда федеральный бюджет захлебывается от денег", - поясняет экономист.
Делягин при этом предсказал России "самоубийство" государства, если и в дальнейшем правительство продолжит те экономические реформы, что проводятся сегодня в нашей стране. При этом он называет президента РФ Владимира Путина "человеком бесстрашным".
"Скорее всего, это государство дождется самоубийства, - предсказывает Делягин. - Ну а на руинах надо будет пытаться что-то строить заново".
По мнению экономиста, такими экономическими темпами страна дольше года вряд ли протянет.
"Я думаю, годик мы еще проживем, а дальше вряд ли", - резюмировал эксперт в беседе с НСН.
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