Делягин предсказал "самоубийство" России: "Годик мы еще проживем. Дальше вряд ли"

Ранее сразу несколько опросов и исследований показали, что жители России перешли на режим экономии: сокращают траты на еду, одежду, путешествия.

Политолог и экономист Михаил Делягин считает, что если бы российские власти хотели улучшить жизнь граждан страны, то сделали бы это ещё 19 лет назад. Эксперт обвинил политиков в "краже" пяти лет жизни и разрушении экономики.

"Они украли у нас пять лет жизни в виде пенсионной реформы. Это что, они нам хотели лучше сделать? - недоумевает Делягин. - Они повысили налоги - ситуация, когда они сами не могут объяснить, зачем это сделано".

Эксперт бросает в адрес властей страны и другие претензии.

"Они стали разрушать экономику, когда федеральный бюджет захлебывается от денег", - поясняет экономист.

Делягин при этом предсказал России "самоубийство" государства, если и в дальнейшем правительство продолжит те экономические реформы, что проводятся сегодня в нашей стране. При этом он называет президента РФ Владимира Путина "человеком бесстрашным".

"Скорее всего, это государство дождется самоубийства, - предсказывает Делягин. - Ну а на руинах надо будет пытаться что-то строить заново".

По мнению экономиста, такими экономическими темпами страна дольше года вряд ли протянет.

"Я думаю, годик мы еще проживем, а дальше вряд ли", - резюмировал эксперт в беседе с НСН.