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Делягин предложил дать Трампу политическое убежище в России
01 декабря 2018, 16:39 • 162 • Политика
Политолог и экономист Михаил Делягин у себя на странице в мессенджере отшутился о вранье экс-адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна, в котором тот признался на днях, и предложил дать Трампу и его семье политическое убежище в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что юрист действительно обращался в администрацию Кремля с просьбой о содействии в строительстве Trump Tower в Москве.
Ранее бывший личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн признался в суде во вранье во время закрытых слушаний в Конгрессе про контакты с Москвой во время предвыборной кампании в 2016 году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что юрист действительно обращался в администрацию Кремля с просьбой о содействии в строительстве Trump Tower в Москве. Но Коэна сразу же перенаправили с этим вопросом на Петербургский международный экономический форум. Подобных писем «о содействии», как уточнили в Кремле, ежедневно приходит множество.
Политолог и экономист Михаил Делягин у себя на странице в мессенджере отшутился по поводу истории с враньем экс-адвоката президента США.
«После признания адвоката Трампа Коэна во лжи (означающее, что Трамп лгал в ходе расследования) Россия "с высокой степенью вероятности готова в случае необходимости" предоставить Трампу и его семье политическое убежище, - заявил эксперт. - Отдельно гарантируется, что он не пересечется ни со Сноуденом, ни с Януковичем».
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