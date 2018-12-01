Делягин предложил дать Трампу политическое убежище в России

Политолог и экономист Михаил Делягин у себя на странице в мессенджере отшутился о вранье экс-адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна, в котором тот признался на днях, и предложил дать Трампу и его семье политическое убежище в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что юрист действительно обращался в администрацию Кремля с просьбой о содействии в строительстве Trump Tower в Москве.

Ранее бывший личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн признался в суде во вранье во время закрытых слушаний в Конгрессе про контакты с Москвой во время предвыборной кампании в 2016 году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что юрист действительно обращался в администрацию Кремля с просьбой о содействии в строительстве Trump Tower в Москве. Но Коэна сразу же перенаправили с этим вопросом на Петербургский международный экономический форум. Подобных писем «о содействии», как уточнили в Кремле, ежедневно приходит множество.

Политолог и экономист Михаил Делягин у себя на странице в мессенджере отшутился по поводу истории с враньем экс-адвоката президента США.

«После признания адвоката Трампа Коэна во лжи (означающее, что Трамп лгал в ходе расследования) Россия "с высокой степенью вероятности готова в случае необходимости" предоставить Трампу и его семье политическое убежище, - заявил эксперт. - Отдельно гарантируется, что он не пересечется ни со Сноуденом, ни с Януковичем».