Делягин откровенно о закулисье Госдумы: "Несут околесицу"

Новоиспечённый депутат парламента Михаил Делягин поделился своими впечатлениями о работе Госдумы. То, что там происходит, приводит его в отчаяние, особенно когда приходят министры и начинают с трибун "нести околесицу".

В эфире передачи "Царьград. Главное" экономист Михаил Делягин, ставший недавно депутатом Госдумы, обсудил с ведущим Юрием Пронько ситуацию, связанную с обсуждением законопроектов о QR-кодах и снятием с рассмотрения одного из них. Пронько привёл в качестве примера высказывание главы фракции "Единая Россия" Владимира Васильева, который признался, что это, по сути, беспрецедентный случай, когда законопроект не будет рассматриваться.

Васильев объяснил, почему это произошло: потому что в стране существует политическая сила, которую поддержало большинство избирателей. Это объяснение Делягин прокомментировал иронически: "У Владимира Абдуалиевич а гениальное чувство юмора. Я аплодирую руками и ногами".

С моей точки зрения, "Единая Россия" - партия власти не в том смысле, что власть принадлежит ей, а в том, что она принадлежит власти как предмет. По крайней мере, у меня такие ощущения иногда возникают. Когда выходит министр или замминистра на Госдуму и они несут околесицу, откровенную околесицу, и даже не пытаются отвечать на вопросы. Им там по три раза один и тот же вопрос задают - они даже не пытаются. Если бы партия власти принадлежала не им, а была бы хоть чуть-чуть зависима от кого-то, кроме них, они бы так себя вести не могли,

- осветил депутат некоторые подробности закулисья парламента.