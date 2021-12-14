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Делягин откровенно о закулисье Госдумы: "Несут околесицу"
14 декабря 2021, 15:30 • 54 • Политика
Новоиспечённый депутат парламента Михаил Делягин поделился своими впечатлениями о работе Госдумы. То, что там происходит, приводит его в отчаяние, особенно когда приходят министры и начинают с трибун "нести околесицу".
В эфире передачи "Царьград. Главное" экономист Михаил Делягин, ставший недавно депутатом Госдумы, обсудил с ведущим Юрием Пронько ситуацию, связанную с обсуждением законопроектов о QR-кодах и снятием с рассмотрения одного из них. Пронько привёл в качестве примера высказывание главы фракции "Единая Россия" Владимира Васильева, который признался, что это, по сути, беспрецедентный случай, когда законопроект не будет рассматриваться.
Васильев объяснил, почему это произошло: потому что в стране существует политическая сила, которую поддержало большинство избирателей. Это объяснение Делягин прокомментировал иронически: "У Владимира Абдуалиевича гениальное чувство юмора. Я аплодирую руками и ногами".
- осветил депутат некоторые подробности закулисья парламента.
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