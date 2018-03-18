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Делягин: Отдать свой голос на выборах - единственный достойный ответ всем мерзавцам и либералам

18 марта 2018, 19:54  •  56 • Политика
Явка на выборах президента в России на 19:00 составила 59,5%.
По последним данным, явка избирателей на выборах президента России составила уже порядка 59,5%. Высокую активность граждан России по сравнению с выборами 2012 года объяснил Царьграду известный российский экономист Михаил Делягин.
Он отметил, что многих заставила прийти на избирательные участки та холодная война, которую развязали против России западные страны, а также российские либералы и "несистемные оппозиционеры. Делягин признался, что сам не хотел идти на выборы, но когда увидел, какой кошмар творится СМИ и интернете - сходил и проголосовал.
"Потому что это единственный способ выразить свое презрение к этим мерзавцам или идиотам - там есть две категории основополагающих", - сказал Михаил Делягин в интервью Царьграду.
Он напомнил, что такие, как Ксения Собчак и Алексей Навальный, каждый день оскорбляют народ России в СМИ и интернете, а Запад и вовсе развязал против нашей страны холодную войну. В такой ситуации сходить и проголосовать на выборах - самый простой и самый спокойный способ продемонстрировать свое отношение к этому.

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