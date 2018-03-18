|
Делягин: Отдать свой голос на выборах - единственный достойный ответ всем мерзавцам и либералам
18 марта 2018, 19:54 • 56 • Политика
Явка на выборах президента в России на 19:00 составила 59,5%.
По последним данным, явка избирателей на выборах президента России составила уже порядка 59,5%. Высокую активность граждан России по сравнению с выборами 2012 года объяснил Царьграду известный российский экономист Михаил Делягин.
Он отметил, что многих заставила прийти на избирательные участки та холодная война, которую развязали против России западные страны, а также российские либералы и "несистемные оппозиционеры. Делягин признался, что сам не хотел идти на выборы, но когда увидел, какой кошмар творится СМИ и интернете - сходил и проголосовал.
Он напомнил, что такие, как Ксения Собчак и Алексей Навальный, каждый день оскорбляют народ России в СМИ и интернете, а Запад и вовсе развязал против нашей страны холодную войну. В такой ситуации сходить и проголосовать на выборах - самый простой и самый спокойный способ продемонстрировать свое отношение к этому.
Подпишитесь на нас
56
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
12 марта 2018, 00:08
|
12 марта 2018, 22:24
|
13 марта 2018, 00:09
|
16 марта 2018, 12:39
|
16 марта 2018, 09:24
|
15 марта 2018, 19:39
|
13 марта 2018, 09:54