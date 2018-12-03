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Делягин ополчился на депутатов Госдумы и признал, что они неисправимы

03 декабря 2018, 20:39  •  113 • Политика
В Комиссии Госдумы по этике зададут вопросы сыну Жириновского депутату Лебедеву о его поездке в США во время региональной недели. Экономист и политолог Михаил Делягин считает, что депутаты неисправимы, так как заниматься развратом для них стало нормой, а жить по-человечески для них это отклонение от нормы.
В Государственной думе разгорается скандал вокруг депутата Игоря Лебедева - вице-спикера от ЛДПР сына лидера партии Владимира Жириновского. Он поехал в Майами во время региональной недели и выложил фото с поездки в соцсетях. В Комиссии Госдумы по этике пообещали задать в связи с этим парламентарию несколько вопросов. Ситуацию для Царьграда прокомментировал экономист и политолог Михаил Делягин.
По его мнению, поездка сына Жириновского в США во время региональной недели является очень показательной. Лебедев четко зафиксировал, что поехал к своим избирателям в Майами, а люди в Новгороде - это не его избиратели, считает Делягин. Также эксперт сомневается, что Лебедев что-то понял или вынес урок из всей этой истории, так как у него имеется формальное оправдание в виде зарубежных округов.
При этом Делягин уверен, что правила поведения для депутатов в социальных сетях не решат проблему разврата среди них, а только ограничат его демонстрацию. Если цель - добиться именно второго, то можно просто запретить депутатам публиковать в соцсетях машины стоимостью больше 50 миллионов под угрозой исключения из «Единой России», и это будет работать. А вот решить саму проблему разврата среди парламентариев уже гораздо сложнее.
«Люди же ведут себя так, потому что они убеждены в правильности разврата, они убеждены в том, что разврат, которым они занимаются, является нормой. И вся государственная политика их в этом убеждает, что это норма. А жить по-человечески - это отклонение от нормы», - пояснил Михаил Делягин в интервью Царьграду.

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