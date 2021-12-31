Делягин об отношении чиновников к старикам: "В концлагерях применялся такой метод"

Делягин высказался об отношении российских чиновников к старикам. Он признался, что у него иногда возникает ощущение, что основная задача некоторых представителей власти заключается в сокращении численности населения страны: "В концлагерях применялся такой метод".

Очевидно, что в грядущем 2022 году нас ждёт новая пенсионная реформа, выразил уверенность экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".

Пока речь не идёт о новом повышении возраста выхода на пенсию. Впрочем, эксперты не исключают подобного в обозримой перспективе, подчеркнул ведущий "Первого русского".

Между тем, когда Госдума рассматривала законопроекты по бюджету страны и социальных фондов, в том числе ПФР, на 2022 год, разразился самый настоящий скандал.

Заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный, представляющий фракцию КПРФ, в ответ на заверения парламентария от "Единой России" в "устойчивости и сбалансированности" предлагаемых к рассмотрению бюджетов указал на недостаточный рост пенсий.

Так, в 2022-м средняя годовая пенсия составит 18 тысяч 520 рублей, что выше на 984 рубля, или на 5,6%, по сравнению с текущим годом. Однако индексация не учитывает стремительный рост цен.

Я напомню, что Центробанк отчитался недавно: инфляция будет 7,9%, - обратил внимание Куринный.

Депутат Госдумы России Михаил Делягин, комментируя спор в стенах парламента, признался, что у него иногда возникает ощущение, что основная задача чиновников в настоящее время заключается в сокращении численности населения страны: