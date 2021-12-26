Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путина услышали: мир обсуждает, как президент России назвал женщин
Посол США в Москве перешёл на личности, говоря о гарантиях для России
«Даже дети будут сыпать песок в баки танков». В «Свободе» поняли, что Запад их с...
Что известно о партизанском восстании в Одессе: Видеосвидетельство
Главная / Политика

Делягин назвал русские города, по которым ударит Украина: "Всё плохо"

26 декабря 2021, 12:45  •  97 • Политика
Депутат Госдумы Михаил Делягин назвал русские города, которые могут первыми принять на себя удар в случае войны России с Украиной.
По мнению Михаила Делягина, Украина может нанести удары по городам Крыма, а также по Ростову-на-Дону, Белгороду и Брянску. При этом депутат Госдумы отмечает, что реальная угроза нападения Украины существует.
"У них всё достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении", - заявил депутат в интервью, данном агентству Ura.ru.
Кроме того, Михаил Делягин назвал приблизительные даты возможных военных действий между Россией и Украиной. По его словам, в "зону риска" мы войдём где-то в начале февраля. Угроза войны между странами сохранится до конца марта.
Напомним, западные страны укрепились во мнении о якобы возможном нападении России на Украину в декабре - начале января. В ряде западных СМИ вышли публикации о подозрительной активности русских войск вблизи границы с Украиной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



97
Источник
Похожие новости
26 декабря 2021, 01:05
Украинский политик не сдержался и перешёл на русский после слов Путина: "Враг у ворот"
26 декабря 2021, 05:10
План наступления на США прост. Русский мат в три хода описал Баранец
26 декабря 2021, 08:40
ЕС потребовал 300 миллиардов от России: Это один из крупнейших споров в истории
26 декабря 2021, 01:05
Мария Захарова ответила на "разоблачение" бежавшей из России Любови Соболь
26 декабря 2021, 02:50
Денег слишком много? Чиновники под шумок выписали себе премии
26 декабря 2021, 08:40
Генсек НАТО назвал дату переговоров с Россией. Но есть одна проблема
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 декабря 2021, 01:05
Украинский политик не сдержался и перешёл на русский после слов Путина: "Враг у ...
26 декабря 2021, 05:10
План наступления на США прост. Русский мат в три хода описал Баранец
26 декабря 2021, 08:40
ЕС потребовал 300 миллиардов от России: Это один из крупнейших споров в истории
26 декабря 2021, 01:05
Мария Захарова ответила на "разоблачение" бежавшей из России Любови Соболь
26 декабря 2021, 09:50
Россия подставляет плечо украинской экономике
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 декабря 2021, 17:25
Для Путина в Европе придумали персональное наказание. Русские ахнули: "Жестоко"
21 декабря 2021, 03:15
Эксперт о панике Брюсселя: "Европа докатилась до уровня плинтуса в своей политике"
25 декабря 2021, 19:15
Что известно о партизанском восстании в Одессе: Видеосвидетельство
23 декабря 2021, 01:20
Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
22 декабря 2021, 07:50
В Пентагоне шестью словами оскорбили Шойгу
25 декабря 2021, 10:30
У украинских военных «кривые руки» или США поставили ВСУ «протухший» Javelin
25 декабря 2021, 04:05
"Это только начало": В Британии заявили об экономическом кризисе из-за России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.