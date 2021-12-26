Делягин назвал русские города, по которым ударит Украина: "Всё плохо"

Депутат Госдумы Михаил Делягин назвал русские города, которые могут первыми принять на себя удар в случае войны России с Украиной.

По мнению Михаила Делягина, Украина может нанести удары по городам Крыма, а также по Ростову-на-Дону, Белгороду и Брянску. При этом депутат Госдумы отмечает, что реальная угроза нападения Украины существует.

"У них всё достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении", - заявил депутат в интервью, данном агентству Ura.ru.

Кроме того, Михаил Делягин назвал приблизительные даты возможных военных действий между Россией и Украиной. По его словам, в "зону риска" мы войдём где-то в начале февраля. Угроза войны между странами сохранится до конца марта.

Напомним, западные страны укрепились во мнении о якобы возможном нападении России на Украину в декабре - начале января. В ряде западных СМИ вышли публикации о подозрительной активности русских войск вблизи границы с Украиной.