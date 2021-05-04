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Делягин назвал кандидата на место Путина: "В президенты пойдёт именно он"
04 мая 2021, 09:45 • 374 • Политика
Политолог и экономист Михаил Делягин считает главу Счётной палаты Алексея Кудрина "фронтменом либерального клана в России" и полагает, что на выборах главы государства "в президенты пойдёт именно он".
Именно Алексея Кудрина известный политолог и экономист Михаил Делягин считает "фронтменом либерального клана в России". Более того, эксперт, судя по всему, полагает, что главу Счётной палаты будут продвигать в качестве кандидата на место Владимира Путина на выборах президента нашей страны. Об этом Делягин, в частности, заявил, отвечая на вопросы своих подписчиков в прямом эфире.
Любопытный факт, который заставляет задуматься: буквально на днях американское издание The National Interest особо выделило среди высокопоставленных чиновников России главу Счётной палаты Алексея Кудрина, отметив, что тот, мол, является "давним сторонником свободной торговли и демократии с заслуженной репутацией либерального реформатора и независимого мыслителя".
Автор публикации высказал свою точку зрения, полагая, что "официальные лица США поступят мудро, если начнут работать с командой Кудрина над возможными сценариями улучшения двусторонних отношений с Россией после Путина".
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