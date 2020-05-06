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Делягин нашёл предателей в России: "Гитлер на том свете им аплодирует до сих пор"
06 мая 2020, 16:10 • 135 • Политика
Экономист Михаил Делягин, говоря о социально-экономических процессах в России, подчеркнул, что во властных структурах есть предатели, уничтожавшие нашу страну и наших людей. "Гитлер на том свете им аплодирует до сих пор", - подчеркнул Делягин.
В эфире радио "Комсомольская правда" Михаил Делягин говорил о страшном наследии 90-х, когда мы видели, что нас просто хотят уничтожить. Точно так же русских хотел уничтожить Гитлер, напомнил экономист. Уничтожить, "чтобы не мешали осваивать природные ресурсы".
"Что либералы с нами делали в 90-е годы, когда им принадлежала вся полнота власти? Они занимались нашим уничтожением, так называемый "русский крест" - это демографический, научный термин", - отметил Делягин.
В чём суть "русского креста"? Рождаемость в России стала катастрофически падать - даже в военные годы подобного не было. Вместе с тем росла смертность.
"Я думаю, что Гитлер на том свете им аплодирует до сих пор. Именно поэтому для либералов 90-е годы являются святыми, - считает Делягин. - И люди, которые уничтожали свой народ в 90-х. Не вместе с Красновым, а вместе с Чубайсом".
Экономист напомнил, что те же люди ставят в России памятники Борису Ельцину и Егору Гайдару. И с точки зрения Делягина подобная их тяга к увековечиванию вполне логична. Ведь с их точки зрения эти политики выполнили свои цели. Только вот для жителей России эти цели оказались губительны.
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