Делягин нашёл предателей в России: "Гитлер на том свете им аплодирует до сих пор"

В эфире радио "Комсомольская правда" Михаил Делягин говорил о страшном наследии 90-х, когда мы видели, что нас просто хотят уничтожить. Точно так же русских хотел уничтожить Гитлер, напомнил экономист. Уничтожить, "чтобы не мешали осваивать природные ресурсы".

"Что либералы с нами делали в 90-е годы, когда им принадлежала вся полнота власти? Они занимались нашим уничтожением, так называемый "русский крест" - это демографический, научный термин", - отметил Делягин.

В чём суть "русского креста"? Рождаемость в России стала катастрофически падать - даже в военные годы подобного не было. Вместе с тем росла смертность.

"Я думаю, что Гитлер на том свете им аплодирует до сих пор. Именно поэтому для либералов 90-е годы являются святыми, - считает Делягин. - И люди, которые уничтожали свой народ в 90-х. Не вместе с Красновым, а вместе с Чубайсом".

Экономист напомнил, что те же люди ставят в России памятники Борису Ельцину и Егору Гайдару. И с точки зрения Делягина подобная их тяга к увековечиванию вполне логична. Ведь с их точки зрения эти политики выполнили свои цели. Только вот для жителей России эти цели оказались губительны.