Делягин, говоря об и. о. премьера Белоусове, несколько раз оговорился: "Очень хочу ошибиться"

Вечером 30 апреля стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусной инфекцией и некоторое время проведёт в больнице. На время его отсутствия и. о. главы кабмина назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов, известный своим негативным отношением к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и министру финансов Антону Силуанову.

Михаил Делягин считает, что временная перестановка в правительстве значимых изменений не принесёт. Он назвал Белоусова выдающимся макроэкономистом и грамотным человеком, который не может не понимать, что временно исполняющий обязанности премьер-министра не имеет права менять политику.

"Он не возьмёт серьёзно порулить. Человек, который прекрасно ладил со всеми либералами российского руководства, ждать, что он вдруг начнёт проводить разумную социально-экономическую политику, хоть он девять тысяч раз понимай её необходимость, - странновато от него этого ждать. Очень хочу ошибиться. Очень надеюсь, что завтра мы проснёмся в нормальной стране. Но что-то мне подсказывает, что это маловероятно", - пояснил политолог.

В беседе с Царьградом Делягин отметил, что Белоусов может считать себя или государственным деятелем, или чиновником. В первом случае он должен отвечать перед обществом и действовать, иногда нарушая некоторые административные правила.

"Белоусов не сопротивлялся либеральной политике, как минимум. Было несколько эпизодов, когда он делал разумные вещи. Например, принуждение олигархов инвестировать в Россию. Это было несколько эпизодов. В целом, он вполне укладывается в нынешнюю либеральную политику, и конечно, мы все любим мечтать о партизанах, которые вдруг совершенно неожиданно занимают какую-то должность", - добавил Михаил Делягин.

Политолог Сергей Марков полагает, что Андрей Белоусов был назначен и. о. премьер-министра не случайно. Не исключено, что его задача сделать то, с чем не может справиться самостоятельно экономический блок. По словам Маркова, временный глава кабмина - сторонник активной роли государства, а также ответственности крупного бизнеса перед Россией.

"То есть не так, что бизнес делает что хочет. Нет. Бизнес должен делать то, чего хочет народ и правительство", - объяснил свою позицию политолог.

Он напомнил, что мартовский прогноз Белоусова относительно значительного снижения стоимости нефти начал сбываться. И это резко контрастировало с позицией главы Минфина Антона Силуанова, который заявил, что нет поводов для пессимизма. По словам Маркова, Белоусов неоднократно критиковал Центробанк, указывая на необходимость снижения ключевой ставки. Прошло время, и глава ЦБ Эльвира Набиуллина пошла на такой шаг.