Делягин допустил, что "Северный поток - 2" вообще не достроят. При одном условии

По мнению Делягина, США может сделать с Германией то же самое, что и ФРГ сделала в своё время со странами Восточной Европы.

"Если мы не успеем достроить "Северный поток - 2" до августа 2021-го, когда в Германии сменится власть, то мы его не достроим никогда", - заявил Делягин в разговоре с ИА Regnum.

Эксперт подчеркнул, что России необходимо понимать - Германия будет деиндустриализироваться, немецкая промышленность будет, по сути, ликвидирована.

"Поэтому потребление нефти и газа в Европе сократится в горизонте 10 лет. И нам надо исходить из этого", - уверен Делягин.

Кроме того, если в Белоруссии произойдёт государственный переворот, то это сделает невозможным любой транзит нефти и газа через эту страну в Европу.

Это, как полагает Делягин, реальная стратегическая перспектива.