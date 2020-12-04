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Делягин допустил, что "Северный поток - 2" вообще не достроят. При одном условии
04 декабря 2020, 15:45 • 91 • Политика
Экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин считает, что "Северный поток - 2" могут вообще не достроить. Эксперт назвал, при каком условии.
По мнению Делягина, США может сделать с Германией то же самое, что и ФРГ сделала в своё время со странами Восточной Европы.
"Если мы не успеем достроить "Северный поток - 2" до августа 2021-го, когда в Германии сменится власть, то мы его не достроим никогда", - заявил Делягин в разговоре с ИА Regnum.
Эксперт подчеркнул, что России необходимо понимать - Германия будет деиндустриализироваться, немецкая промышленность будет, по сути, ликвидирована.
"Поэтому потребление нефти и газа в Европе сократится в горизонте 10 лет. И нам надо исходить из этого", - уверен Делягин.
Кроме того, если в Белоруссии произойдёт государственный переворот, то это сделает невозможным любой транзит нефти и газа через эту страну в Европу.
Это, как полагает Делягин, реальная стратегическая перспектива.
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