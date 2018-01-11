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Делу время, потехе день
11 января 2018, 19:24 • 146 • Карикатуры
В России следует сократить новогодние каникулы и начинать рабочую неделю со 2 января, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, это позволит избежать роста смертности в период праздников.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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