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Делу время, потехе день

11 января 2018, 19:24  •  146 • Карикатуры

В России следует сократить новогодние каникулы и начинать рабочую неделю со 2 января, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, это позволит избежать роста смертности в период праздников.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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