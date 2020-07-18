Делу рейса МН17 шесть лет: Новые "неопровержимые доказательства"

Автор:

Аля Самитова

Поданный иск на редкость быстро зарегистрировали, что неудивительно, хотя обращение четырёх семей родственников погибших пассажиров трагического рейса МН17, поданное ещё в 2014 году, до сих пор лежит в Страсбурге без движения. Видимо, потому, что ответчиком в этих исках значится не Россия, а Украина: податели иска считают преступными действия киевских властей, которые не закрыли полностью воздушное пространство над территорией Донбасса, где пылал военный конфликт.

И снова – highly likely

Как заявили в правительстве Нидерландов, обращение в Страсбург продиктовано якобы желанием "приблизиться к достижению цели – справедливости в отношении погибших". Сообщается, что в ЕСПЧ будут представлены некие "новые улики" и "бесспорные доказательства" вины четырёх обвиняемых по делу о крушении и, конечно, России. Правда, немалая, если не большая часть доказательств скорее выглядят highly likely, впрочем, для Запада это уже почти норма.

В комплексе Схипхол близ Гааги полным ходом идут судебные заседания по делу о крушении МН17. Фото: Peter Dejong/AP/TASS

Скорее всего, речь идёт о "неопровержимых доказательствах" – аудиозаписи телефонных переговоров, на которой якобы звучат голоса ополченцев, обсуждающих запуск ракеты из ЗРК "Бук" по летящему самолёту, предположительно МН17.

Конечно, сама запись вызывает много вопросов, и в первую очередь по поводу её достоверности. Во-первых, эксперты выдвинули предположение, что запись подверглась существенному монтажу. Во-вторых, голоса, звучащие на аудиозаписи, невозможно идентифицировать. В-третьих, все реплики произносятся так, словно неизвестные собеседники читают текст по бумажке.

Несмотря на это, Нидерланды решили использовать эту "убойную новую улику" для того, чтобы обратиться в международную инстанцию.

"Россия виновата, надо давить со всех сторон"

Как мы помним, роль "виноватой" в крушении на Россию "навесили" с самого первого дня после трагедии с лёгкой руки "главного президента мира" Барака Обамы, заявившего: "У США есть самые веские причины считать, что сбившая МН17 ракета земля-воздух была выпущена с территории, контролируемой пророссийскими ополченцами". С этим заявлением, понятное дело, никто спорить не стал, напротив, его подхватили главы других стран Запада и радостно поддержала пресса.

Кроме того, тогдашний американский лидер назвал Нидерланды "самой пострадавшей страной". И со словами о "твёрдой решимости досконально разобраться в том, что произошло", назначил именно эту страну в "главные расследователи", несмотря на то что трагедия произошла над территорией Украины, а значит, согласно мировой практике, именно она и должна была вести следствие.

Продолжая и дальше выставлять Россию в роли "главного виноватого", JIT не только близко не подпускала к расследованию российскую сторону, но даже не пожелала учесть её аргументы, при этом постоянно утверждалось, что якобы "Россию пытаются привлечь к сотрудничеству в расследовании". Приветствуя подобное отношение членов следственной группы к российской стороне, американский адвокат Джерри Скиннер, представляющий в ЕСПЧ интересы некой группы потерпевших – родственников погибших в катастрофе, также заявил, что "Россия препятствовала официальному расследованию, создавала поток ложных доказательств и информации, вводя следствие в заблуждение".

О какой информации идёт речь, юрист, считающий, что "на Россию надо давить со всех сторон", уточнять не стал, да и зачем? Громкое заявление сделано, его запомнят, а дальше – "хоть не рассветай".

Судебные заседания, стартовавшие в Нидерландах в начале марта, проходят, как говорят юристы, in absentia, то есть "без присутствия обвиняемых", что в принципе разрешено Европейской конвенцией. Однако адвокаты представляют только одного из обвиняемых – Олега Пулатова. А кто отстаивает интересы трёх других – Гиркина, Дубинского и Харченко? Никто, нет даже "назначенных адвокатов". И этот момент уже вступает в противоречие с требованиями конвенции. И не только этот.

Вина России "доказана", но для чего появился иск в ЕСПЧ?

Итак, суд в Нидерландах по делу о крушении МН17 идёт полным ходом. Следователи "абсолютно уверены" в том, что вина России и ополченцев "совершенно доказана". Почему же появился этот иск в ЕСПЧ, тем более что уже понятно – Россия на решение Страсбурга может и не обратить внимания?

Как уже предположили некоторые аналитики, скорее всего, прокуратура Нидерландов, сопровождающая этот процесс, не слишком уверена в своих аргументах, как и в возможности доказать связь между крушением, ополченцами и Россией.

Кроме того, нидерландские судьи, желая сделать процесс "беспристрастным и объективным" хотя бы внешне, дали время адвокатам Пулатова изучить все 40 тысяч страниц уголовного дела, а также обсудить их содержание с подсудимым в России. Понятно, что это заметно затянет процесс и до момента вынесения "победного приговора" могут пройти годы.

В нидерландском суде разбирается только вина трёх российских граждан и одного украинского. Вина России или её правительства в суде в Схипхоле рассматриваться не может. А как хочется доказать, что "за действиями ополченцев, сбивших МН17, стоит Россия". Фото Alexander Ermochenko /Globallookpress

Также нельзя исключать того, что суд в Нидерландах не примет в качестве доказательства тезис о ракете "Бук" хотя бы ради того, чтобы показать, что не собирается идти на поводу расследования JIT, но при этом судьи успели отклонить ряд вполне логичных для судебного расследования требований, к примеру отказались запросить у НАТО данные системы AWACS, на которых якобы запечатлён момент атаки на МН17, и многое другое.

И ещё один важный момент: в нидерландском суде разбирается только вина трёх российских граждан и одного украинского. Вина России или её правительства в этом суде рассматриваться не может, да и доказательств прямой ответственности российских властей за трагедию, произошедшую с МН17, у следственной комиссии так и не появилось. А как хочется доказать, что "за действиями ополченцев, сбивших МН17, стоит Россия, поэтому она и виновата в гибели пассажиров малайзийского Boeing 777"!

Конечно, можно делать предположения, почему нидерландское правительство хочет создать ещё одну площадку для разбирательства этого дела. Возможно, в Гааге надеются на то, что подключение ЕСПЧ может оказать давление и на нидерландский суд, и на Россию, чтобы она согласилась говорить о собственной государственной ответственности за трагедию. Хотя нельзя исключать, что нидерландское правительство просто таким образом пытается подчеркнуть свою значимость,

– высказал свою точку зрения немецкий журналист Флориан Рётцер в материале, опубликованном интернет-изданием Heise, напомнив также о том, что власти Нидерландов и Австралии сразу обвинили в уничтожении самолёта Россию, вынеся Украину "за скобки".

Сделать Россию "контролирующим государством"

Иск в Страсбург Нидерланды подали конкретно против России как государства, "вмешавшегося в дела Украины", то есть речь идёт об "экстерриториальном деле", в котором "вмешивающаяся сторона осуществляет эффективный контроль над военными действиями и местной администрацией за пределами своих границ".

Что об этом говорит статья 1 Европейской конвенции? "Контролирующее государство несёт ответственность за обеспечение в пределах региона, находящегося под его контролем, всего комплекса основных прав, предусмотренных в Конвенции". Таким образом, судьям ЕСПЧ надо будет доказать, что "эффективный контроль и решающее влияние" на ополчение народных республик Донбасса оказывала именно Россия.

Решение Нидерландов обратиться в ЕСПЧ, как и ранее попытка СБ ООН устроить международный трибунал над Москвой, вызвала бурю эмоций в ряде украинских и западных СМИ: "Россию вот-вот выведут на чистую воду и будут судить перед всем миром". И суд в Страсбурге, хорошо известный своей "беспристрастностью в политических делах", конечно, "контролирующим государством" назовёт Россию. Где рулит политическая заинтересованность и нет места справедливому суду.

Между тем, как напоминает юрист Дмитрий Гололобов, для вынесения обвинительного заключения "должны быть представлены конкретные доказательства специфических инструкций, которые обвиняемое государство давало по поводу конкретных действий", в данном случае – по поводу нанесения удара по гражданскому самолёту.

Сможет ли Объединённая следственная группа такие доказательства суду представить, если даже факт того, что ракета, уничтожившая МН17, была выпущена именно со стороны ополчения народных республик Донбасса, подтверждается довольно сомнительными доказательствами? Конечно не сможет, потому что таких подтверждений просто не существует в природе. Хотя "натягивание совы на глобус" для европейского международного правосудия – дело привычное, а уж ради политического резонанса судьи будут стараться изо всех сил.