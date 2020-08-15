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Делу "33 богатырей" конец: Из Минска выпустили задержанных граждан России. Всё официально
15 августа 2020, 02:45 • 49 • Политика
Из Минска выпустили задержанных граждан России. Всё официально: Генпрокуратура РФ этот факт уже подтвердила. Делу "33 богатырей" конец.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры России на своём сайте разместила информацию о местонахождении задержанных в Минске граждан РФ. 32 человека пересекли границу и находятся в России. 33-й задержанный, у которого есть белорусский паспорт, остался в республике.
О возвращении задержанных на родину ходатайствовал 5 августа генпрокурор России Игорь Краснов. Он основывался на Минской Конвенции правовой помощи и правовых отношений по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.
"Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, в тесном взаимодействии органов прокуратуры наших стран", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что с делом "33 богатырей" продолжат разбираться российские компетентные органы.
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