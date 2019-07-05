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«Деловые и конструктивные»: как прошли переговоры Путина и премьера Италии

05 июля 2019, 01:54  •  76 • В мире
Россия рассчитывает, что Италия продолжит бороться за восстановление отношений между Москвой и Брюсселем. Об этом заявил Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Джузеппе Конте. Глава итальянского правительства подчеркнул, что выступает против продления антироссийских санкций Евросоюза. Во время встречи также были затронуты вопросы экономического сотрудничества, политического кризиса в Венесуэле и конфликтов на востоке Украины и в Ливии. Кроме того, Путин встретился со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой и Папой Римским Франциском.
 
РИА Новости © Алексей Дружинин
 

Россия рассчитывает, что Италия продолжит выступать за возвращение Москвы и Брюсселя к полноценным отношениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.

«Мы надеемся на то, что Италия будет эту позицию свою высказывать последовательно, ясно и будет бороться за то, что неоднократно звучало публично, а именно за полноформатное возвращение к нормальным отношениям между Россией и Европой в целом», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Рим придерживается этой позиции, несмотря на обязательства, которые Италия должна выполнять как член НАТО и Евросоюза. В свою очередь Конте отметил, что выступает против продления санкций ЕС в отношении России.

«Каждый раз, когда мы приближаемся к сроку истечения санкций, мне грустно, потому что продление санкций — это не та цель, которую я желаю себе, Италии и российским друзьям», — признался он.

Сами переговоры прошли в деловом и конструктивном ключе. Это отметили оба лидера.

«Я полностью согласен с моим коллегой господином Джузеппе Конте, с оценками, которые он дал нашим переговорам. Они действительно были деловыми и конструктивными. Это относится и к обстоятельной беседе с президентом Итальянской Республики господином Серджо Маттареллой», — сказал Путин.

Напомним, Путин прибыл в Рим в четверг, 4 июля, с официальным визитом. Как сообщили сами участники переговоров, среди тем обсуждения было развитие двусторонних отношений. Значительное внимание было уделено вопросам экономического сотрудничества, подчеркнул Путин. В частности, он напомнил, что Россия — крупнейший поставщик газа в Италию и обеспечивает 35% потребностей страны.

Среди других тем, которые поднимали лидеры во время переговоров, — конфликт на востоке Украины, вооружённое противостояние в Ливии и политический кризис в Венесуэле.

Так, Конте отметил, что Италия выступает за полное выполнение Минских соглашений и в поддержку нормандского формата по Украине. А отвечая на вопрос об обязательствах России, Путин напомнил, что ответственность за выполнение договорённостей лежит на Киеве, и призвал не перекладывать её на РФ.

«Почему вы никогда не спрашиваете наших украинских партнёров: «Когда вы это сделаете?» Мы же не можем это сделать за них​​​. Давайте я издам этот указ — что это будет тогда? Что это будет? Или надо принять решение об амнистии: закон принят — не подписан президентом (Украины. — RT). Это прямо записано в Минских соглашениях. И так далее. Давайте спокойно разберёмся, кто и что должен сделать», — подчеркнул президент России.

Журналисты также задали вопрос об урегулировании в Ливии. Владимир Путин напомнил, что политический кризис в этой стране начался после бомбардировок её силами НАТО в 2011 году, и отметил, что Россия, хоть и не была участницей этих атак, готова содействовать урегулированию текущего конфликта.

Говоря о противостоянии провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо с законно избранным главой государства Николасом Мадуро, Путин призвал отказаться от вмешательства извне и начать политический диалог. Конте в свою очередь напомнил, что Италия не признала за Гуаидо статус главы государства.

«Господин Гуаидо вышел на площадь, поднял глаза к небу и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом. Ну хорошо. Но Господь нам не сообщил о том, как он отреагировал на это обращение, никакого сигнала нам не подал. Поэтому думаю, что нужно вернуться на нашу грешную, бренную землю и руководствоваться демократическими процедурами и правилами, которые сводятся к одному: к диалогу, к обращению к народу, к избирателям. Нужно идти на выборы и на выборах решать вопросы будущего развития», — сказал Путин.

«Санкции не нужны»

Отметим, в Италии неоднократно призывали пересмотреть санкционную политику против России. Так, в мае итальянский вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини призвал отказаться от ограничительных мер против Москвы.

«Я продолжаю считать, что санкции не нужны. Вопрос их снятия объединяет всех порядочных людей», — сказал он.

Накануне приезда Путина Конте отмечал высокий уровень двусторонних отношений между Россией и Италией.

«Уровень двусторонних отношений мне кажется очень хорошим, их укрепляют ещё и превосходные личные отношения с президентом Путиным», — цитирует его «Российская газета».

Конте также выражал надежду, что Италия сможет продемонстрировать такой же уровень гостеприимства, какой Россия оказала ему в октябре 2018 года.

«У меня будет возможность отплатить президенту Путину тем же гостеприимством, с которым он встречал меня в Москве в октябре прошлого года. Нам представляется возможность обсудить двусторонние отношения и пути их развития», — сказал премьер-министр Италии.

По мнению экспертов, укрепление двусторонних отношений между странами сейчас приобретает большее значение, нежели сотрудничество в рамках широких площадок. Так, политолог Александр Асафов в разговоре с RT отметил, что диалог между лидерами или переговоры на парламентском уровне показывают высокую результативность.

«Двусторонние контакты сейчас гораздо более важны, нежели контакты на каких-то общих площадках, — сказал он. — Тем не менее очевидно, что, поскольку многие страны Европы взяли курс на укрепление собственного суверенитета, оставаясь внутри ЕС и других соглашений, двусторонние контакты по партийным, межпарламентским отношениям, на уровне лидеров показывают очень хорошую эффективность».

«Я думаю, что в дальнейшем будет всё больше и больше двусторонних контактов, которые могут привести к новым союзам и объединениям. В любом случае это позитивные знаки», — подчеркнул Асафов.

Италия играет значительную роль в формировании общеевропейских органов власти, а потому, развивая с ней диалог, Россия закладывает фундамент для отношений с Евросоюзом, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Формируются новые органы управления Евросоюзом, и у Италии в этой части будут свои серьёзные предложения и влияние на новый курс ЕС. И важно закрепить те позиции, которые будет занимать Италия, и понять, как это будет согласовываться с политикой добрососедских отношений с Россией», — сказал он RT.

Встреча с Франциском

В ходе своего визита Владимир Путин приехал в Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском и прошёл по залам апостольской библиотеки. Президента РФ сопровождали церемониальный корпус Ватикана, госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин и члены российской делегации.

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До сегодняшнего дня Путин и Франциск встречались дважды. Первый раз — в ноябре 2013 года, ещё раз — в июне 2015 года в Ватикане. После небольшой фотосессии российский лидер и Папа Римский приступили к переговорам.

Их беседа продолжалась около часа. Путин и Франциск обсудили вопросы межцерковных отношений, а также ситуацию в Сирии, на Украине и в Венесуэле.

«Стороны обсудили некоторые вопросы, имеющие важное значение для жизни католической церкви в России. В ходе беседы были затронуты проблемы экологии и некоторые злободневные международные темы, касающиеся, в частности, Сирии, Украины и Венесуэлы», — уточняется в сообщении службы печати Святого престола.

По итогам встречи Путин и понтифик обменялись подарками. Президент вручил Папе Римскому Франциску икону в ризе «Святые Пётр и Павел», альбом с работами Микеланджело и копию фильма «Грех» Андрея Кончаловского, который посвящён жизни Микеланджело.

В свою очередь понтифик подарил российскому лидеру медаль, послание молодёжи и картину XVIII века с видом Ватикана. По итогам встречи Путин и Франциск воздержались от заявлений в присутствии прессы.

После встречи с Франциском российский лидер побеседовал с госсекретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал встречу президента России и понтифика полезной.

«Ватикан и Россия имеют сходные позиции по ряду вопросов мировой политики, считают важной поддержку традиционных ценностей брака и семьи, защиту прав христиан в тех регионах, где они подвергаются преследованиям. Поэтому, с точки зрения Церкви, безусловно, эта встреча является важной и полезной», — написал Легойда в своём Telegram.

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