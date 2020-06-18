Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджако...
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
Главная / В России

«Дело закрыто, никаких претензий ко мне нет»: отбывавший срок в США россиянин Лисов рассказал о заключении

18 июня 2020, 07:55  •  154 • В России
Российский программист Станислав Лисов, обвинённый в США в киберпреступлениях, прилетел на родину. 17 июня его самолёт приземлился в Москве. Две недели ему предстоит провести на карантине, после чего он сможет вернуться домой, в Таганрог. Россиянин рассказал RT, чем испанские тюрьмы отличаются от американских, чего ему больше всего не хватало в заключении и почему из него не вышел бы «русский хакер».
 
RT
 

Программиста Станислава Лисова из Таганрога задержали 13 января 2017 года в Барселоне по запросу ФБР и Интерпола. В полиции Испании заявили, что россиянин подозревается в кибермошенничестве: похищении почти $1 млн, а также в попытке провести другие незаконные операции на сумму около $4,4 млн.

В начале апреля Минюст США выдвинул требование экстрадировать Лисова в Америку, где ему грозило тюремное заключение на срок до 35 лет. Несмотря на неоднократные обжалования этого решения защитой программиста, 1 декабря 2017 года правительство Испании одобрило его экстрадицию, которая состоялась 19 января 2018-го.

В ноябре 2019 года Лисов признал свою вину в сговоре с целью совершения хакерской атаки и был приговорён к четырём годам тюрьмы за кражу денег со счетов в американских банках с помощью трояна NeverQuest. Суд учёл уже отбытый срок и примерное поведение россиянина.

В Пенсильвании, где весной 2020 года находился Лисов, должен был начаться процесс его депортации в Россию, но из-за пандемии COVID-19 точной даты возвращения программиста долгое время не было. Как рассказывала RT его супруга Дарья, по документам его должны экстрадировать в Россию 10 июня.

16 июня сотрудники американских силовых структур привезли Лисова в нью-йоркский аэропорт JFK и сопроводили к самолёту. Рейс приземлился в Москве 17 июня.

После того, как Станислав проведёт две недели на карантине в столице, он сможет вернуться в родной Таганрог. Он рассказал RT о том, какими были последние три с половиной года его жизни.

  • RT

Возвращение в Россию

Станислав, как вы долетели?

— Полёт прошёл отлично. Я надеялся, конечно, что удастся поспать — до этого сутки провёл без сна, но я чувствовал такое воодушевление, что возвращаюсь домой, что так и не удалось задремать. Ни с кем в самолёте не общался, только под конец меня узнал один пассажир и пожелал приятного возвращения.

Первая мысль, когда вы приземлились в Москве?

— Вообще моё место было у прохода, поэтому я не видел, как мы снижаемся над Москвой, но приближение к дому я чувствовал весь полёт, ещё когда мы были над Атлантическим океаном. Я очень ждал этого момента.

Меня выводили последним: надо было пропустить пассажиров не из России. Плюс граница, таможня. Отдавал все необходимые документы сопровождающим людям и ждал в сторонке, когда всё оформят.

Всё время — в заключении, в полёте, при прохождении границы — я думал только о том, когда увижу жену.

Конечно, я очень рад, что вернулся. Мне, правда, предстоит провести две недели на карантине в Москве, но по сравнению с годами в тюрьме, это самое лёгкое испытание.

Как вы узнали, что возвращаетесь домой?

— О том, что я в принципе вернусь в Россию, я узнал после решения суда, когда пришлось признать вину. Тогда требовалось подождать, когда закончится назначенный срок в 48 месяцев с учётом уже отбытого заключения и хорошего поведения.

То, что улетаю именно 16-го, мне стало известно только в прошлое воскресенье. Всё это время между собой связывались мои родные, адвокаты, представители посольства. Я был в неведении, потому что не мог им позвонить. Но оказалось, что всё получилось и дата назначена.

Время в тюрьме

Расскажите о вашем задержании.

— Мы с женой возвращали машину, которую взяли напрокат, в аэропорту Барселоны. Прямо на стоянке к нам подошли несколько полицейских в штатском и что-то попросили на испанском. Начали что-то рассказывать, показывать, жестикулировать, но без слова на английском или русском. В итоге заковали в наручники и отвезли в полицию. Я не мог понять, почему меня задержали, а переводчика мне не предоставили.

В итоге я провёл в разных тюрьмах три с половиной года. Сначала меня заключили под арест в Испании, потом экстрадировали в США.

Ваша жена рассказывала, что в США вы содержались в камере в 80 человек, не получали врачебной помощи. А что вы можете сказать об условиях в американских и испанских тюрьмах?

— Условия в США и Испании очень разные. Я смотрел исключительно с точки зрения, насколько мне удобно переговариваться с женой, с родителями. Где это общение удавалось организовать, там мне было удобнее.

Хотя бытовые условия в Америке были объективно намного хуже, но там было больше телефонных разговоров, был доступ к компьютеру. В Испании с родственниками было сложнее связываться: звонков меньше, они короче, сбрасывались, не каждый день получалось позвонить.

Как обычно проходил ваш день?

— В принципе, почти всё время было свободным. Конечно, было чёткое время подъёма или завтрака. Но в остальном свободно, можно было куда-то выходить, заниматься спортом, смотреть телевизор, учиться — в США многие заключённые за время срока получали среднее образование. И в Испании, и в США встречал несколько соотечественников, но в основном общение всё же шло на испанском и английском языках.

Чего вам не хватало сильнее всего в эти годы?

— Нехватки каких-то простых вещей или продуктов не было. Скучал только по родным и близким людям.

Планы на будущее

Ваша специализация — создание и техподдержка сайтов. Кибермошенничество, взлом банковских программ выглядят несколько не по вашему профилю…

— Абсолютно не мой профиль, я этим не занимаюсь. Мы с женой живём скромно, и даже для того, чтобы оплатить услуги адвоката, пришлось продать старую иномарку эконом-класса.

Связь между мной и программой, которая якобы взламывала счета, заподозрили по моим серверам. Фактически это были даже подозрения на подозрение. До этого я обслуживал сайты для Штатов и Европы, у меня было много клиентов, так что теоретически там каким-то образом могло засветиться моё имя.

Сейчас дело закрыто, никаких претензий у властей ко мне, к счастью, нет.

Вы не первый человек из сферы программирования, задержанный зарубежными спецслужбами. С чем, на ваш взгляд, связан такой фокус на «русских хакерах»?

— В американских СМИ идёт огромное количество пропаганды против России, «русских хакеров», которые не только якобы вмешиваются в выборы, но и вообще повинны чуть ли не во всех грехах. Правда, последние полтора года США переключились на китайцев.

Уже решили, чем займётесь после окончания карантина?

— Я ещё не знаю, будут ли у меня какие-то ограничения по трудоустройству. Но, находясь там, я занимался разработкой разных проектов, придумывал разные идеи, делал наброски. Сейчас у меня появилась возможность заняться поиском нужной информации, чтобы потом уже воплотить проекты. Все они относятся к разным сферам, но, конечно, большая часть связана с веб-разработкой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



154
Источник
Похожие новости
17 июня 2020, 07:55
«На уровне лучших мировых образцов»: на что будет способен новый российский пистолет скрытого ношения
17 июня 2020, 14:25
Хотел ли Горбачев продать Карелию, а также Крым и Калининград
17 июня 2020, 14:25
В Кремле рассказали про защищающий Путина «тоннель с туманом»
17 июня 2020, 19:25
Эксперт: Получив транш в $2,1 млрд от МВФ, Украина может объявить дефолт, чтобы не возвращать этот долг
18 июня 2020, 08:25
Обращение в Совет Европы как инструмент вмешательства во внутренние дела России
17 июня 2020, 13:55
«Должна сложиться фармацевтически управляемая ситуация»: в России выявлено 7843 новых случая COVID-19
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 июня 2020, 01:00
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
18 июня 2020, 02:00
На Украине возобновили деятельность националистические «языковые патрули»
18 июня 2020, 03:00
В Чёрное море проник эсминец США. Русские силы начали комплекс мероприятий: "Всё...
18 июня 2020, 03:00
"Ждём, когда Трамп потратит миллионы": Американцы высмеяли своего президент...
18 июня 2020, 07:00
"Достойно": Американские полицейские отправили послание "русским брать...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июня 2020, 23:00
Киев накануне Дня России приготовил Москве очередную гадость
16 июня 2020, 01:00
Русские истребители перехватили разведчиков ВВС США. Учения НАТО омрачены
17 июня 2020, 02:00
Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели руками от бессилия
15 июня 2020, 08:00
"Путин смеётся, а у нас ГУЛАГи": Американцы впали в уныние после статьи о Дне России
15 июня 2020, 12:00
"Putin says": Слова президента России о бунте в США растащили на цитаты мировые СМИ
12 июня 2020, 18:25
Почему Порошенко заговорил по-русски в офисе генпрокурора Украины
14 июня 2020, 20:25
"Скорости такие, что взять их невозможно": Путин рассказал о неуязвимом гиперзвуковом оружии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.