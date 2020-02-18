Дело ЮКОСа. "Кровавая империя Ходорковского" и роль "приближённых Ельцина и Чубайса"

Бывшие акционеры компании ЮКОС должны получить от России 50 миллиардов долларов, полагает Апелляционный суд Гааги. О вынесенном решении сообщил в беседе с РИА Новости глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков. Именно он защищал Россию в скандально известном деле.

В Министерстве юстиции уже отметили, что Россия использует право апелляции. Спор продолжится в Верховном суде Нидерландов. При этом в министерстве добавили, что представители суда, вынося решение, забыли о главной детали - акционеры ЮКОСа не были "добросовестными инвесторами".

Представители российского министерства напомнили, что акционеры ЮКОСа получили контроль над активами, проведя целый ряд незаконных операций - от сговора до откровенного подкупа. При этом при управлении компанией акционеры не платили налоги и выводили активы за рубеж. Кроме того, попросту участвовали в отмывании денег. И это не весь перечень преступлений.

Надо сказать, что решение в пользу инвесторов ЮКОСа, совершавших преступления, Гаага выносила и в июне 2014 года. Тогда Россия опротестовала вердикт. Теперь сделает то же самое. И, к слову, в апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил ранее принятое решение, отметив, что дело вообще не в компетенции Гаагского арбитража.

Как известно, одним из главных фигурантов дела ЮКОСа стал Михаил Ходорковский. Он был осуждён в России, отсидел часть срока, после решением президента России Владимира Путина помилован. Ходорковский в письме Путину отмечал, что не планирует заниматься политической деятельностью. Обещание сдерживать не собирался и, уехав из страны, фигурант начал кампанию против властей России.

Кстати, теперь, после очередного решения суда, Ходорковский пытается убедить подписчиков в Twitter, что миллиарды по делу требует вовсе не из карманов жителей страны. А из средств других людей - мол, тут вина Кремля, а не России. Словом, политические амбиции, как они есть, налицо.

Эксперт после суда Гааги по ЮКОСу призвал выйти из всех конвенций

Решение международного судебного органа прокомментировал юрист и член Общественной палаты России Илья Ремесло.

"Понятно, что платить Россия не будет, но крови нам попортят нормально, арестуют имущество и т. д.", - написал он на своей странице в Twitter.

Эксперт добавляет, что в связи с произошедшим России необходимо выйти из всех конвенций, которые допускают вынесение иностранных судебных решений против неё. И первым в списке на выход является Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"Кровавая империя Ходорковского"

31 мая 2019 года советник генпрокурора Салават Каримов раскрыл суть нового уголовного дела ЮКОСа в документальном фильме, который вышел на канале НТВ. В фильме-расследовании "Кровавая империя Михаила Ходорковского" говорилось, что использовалась схема сокрытия от миноритарных акционеров львиной доли прибыли, в результате $51 млрд был выведен в зарубежные компании, после чего и получен Ходорковским и его подельниками в виде дивидендов.

По версии Генпрокуратуры, в 1990-х годах экс-владелец ЮКОСа незаконно получил контроль над данной компанией, и, соответственно, всё его состояние до последней копейки "нажито преступным путём".

Салават Каримов в качестве следователя по особо важным делам возглавлял следственную группу по делу ЮКОСа.

После генеральный прокурор России Юрий Чайка подтвердил, что начато расследование третьего уголовного дела в отношении бывшей нефтяной компании ЮКОС, которая являлась собственностью Михаила Ходорковского. Более того, были обнародованы документы Chevron, который проводил аудит. В результате сомнений в преступных схемах у наблюдателей не оставалось.

"Активы раздали приближённым Ельцина и Чубайса"

Президент Столыпинского клуба Евгений Тарло в беседе с Царьградом по следам публикации материалов прокуратуры рассуждал по поводу заявлений советника генпрокурора России Салавата Каримова. Он объяснил, что грабёж происходил на фоне всеобщего попустительства действовавшей тогда власти посредством самых разных нарушений в экономической сфере. "Крупнейшие активы страны были розданы приближённым семьи Ельцина и Чубайса", - констатировал эксперт.

Салават Каримов также заявил, что контроль над госкомпанией ЮКОС Ходорковский в своё время получил, перечислив несколько сотен миллионов долларов тогдашнему руководству страны. При этом он назвал имена получателей средств: первый вице-президент Сергей Муравленко, вице-президент Виктор Казаков, лица из состава учредителей Виктор Иваненко и Юрий Голубев.

Тарло напомнил, что Каримов, как бывший следователь по "делу ЮКОСа", действительно может обладать подобной информацией. Он также отметил, что ничем, кроме коррупции, не может объяснить переход права собственности от государства частному акционеру, причём за бесценок.

Что касается залогового аукциона, играющего роль в этой истории, то эту схему Тарло назвал политической формой расплаты Борисом Ельциным (первым президентом России) с представителями преступного мира и крупным бизнесменам. "Помощь политикам, взятки политикам - это преступление. Это форма расплаты за помощь в организации выборов.

Залоговые аукционы экономического смысла не имели. Следствием было создание олигархата. Когда крупнейшие активы страны, те, за которые можно было привлечь сотни миллионов долларов иностранных инвесторов, миллиарды долларов, и реально привлечь иностранные инвестиции, войти в международное распределение труда, вместо этого были розданы приближённым семьи и Ельцина, и Чубайса. Эти активы и сейчас работают против страны", - считает Тарло.

В беседе был затронут и вопрос сроков давности по такому делу. Эксперт подчеркнул, что когда речь идёт об имуществе, полученном без каких-либо оснований, то для таких преступлений срока давности нет. "Это нарушение чужого права собственности, преступным путём, и оно в любой момент может и должно быть изъято", - напомнил он.