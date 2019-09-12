Дело вернули прокуратуре: суд снял с Кирилла Серебренникова подписку о невыезде

Суд отправил дело о хищениях в «Седьмой студии» обратно в прокуратуру, а также отменил подписку о невыезде для Кирилла Серебренникова и остальных обвиняемых. Помимо режиссёра, в качестве фигурантов по делу проходят экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, продюсер Юрий Итин и директор Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум. Судья указала на нарушения в обвинительном заключении, «содержащем противоречия». Прокуратура может оспорить решение в течение десяти дней. По версии следствия, «Седьмая студия» похитила более 130 млн рублей, выделенных Министерством культуры.

Суд вернул в прокуратуру дело режиссёра Кирилла Серебренникова о хищениях в «Седьмой студии». Такое решение было принято из-за противоречий в позиции обвинения.

«Суд постановил: вернуть дело в прокуратуру в связи с противоречиями, препятствующими его рассмотрению по существу и вынесению приговора», — приводит РИА Новости слова судьи Ирины Аккуратовой.

Судья сама поставила вопрос о возврате дела прокуратуре, обвинение было против. Ранее экспертиза установила, что хищений в студии не было. Прокуратура не согласилась и намеревалась оспорить выводы, однако судья указала на отсутствие в обвинительном заключении и других деталей: не говорилось, какие конкретно мероприятия в рамках проекта «Платформа» не были проведены, не пояснялось, в чём именно проявилось занижение стоимости. Также в указанных суммах были неточности.

В связи с этим судья Аккуратова также приняла решение отменить подписку о невыезде Серебренникова.

«С учётом обстоятельств и решения о возврате дела в прокуратуру суд принимает решение об отмене меры пресечения», — сказала она.

Отменили меру пресечения также остальным фигурантам дела «Седьмой студии». Защита обвиняемых считает законным это решение, но отказывается давать комментарии по поводу того, окажется ли дело вновь на рассмотрении суда. У прокуратуры есть десять дней, чтобы оспорить решение.

Отметим, что у режиссёра уже есть планы на ближайшее будущее. В начале июня он рассказал, что зимой начнутся съёмки фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноимённому роману Алексея Сальникова.

«Планируем начать зимой: там натура зимняя», — сказал Серебренников в ходе встречи со зрителями в кинотеатре «Октябрь» в рамках ретроспективы «Кинотавра».

«Буду доволен, когда всё закончится»

8 апреля Серебренникова и других обвиняемых по делу «Седьмой студии» освободили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Режиссёр находился под арестом более полутора лет. Однако после освобождения он отметил, что будет доволен, лишь когда его признают невиновным.

«Я буду доволен, когда всё закончится и мы докажем, что мы не виноваты. А так, конечно, приятнее», — приводит его слова РИА Новости.

Решение освободить Серебренникова поддержали его коллеги.

«Я буквально начала кричать от счастья. Оно переполняет. Несмотря на то что это только небольшой шаг вперёд, для нас всех это огромная победа. Потому что 594 дня Серебренников был под домашним арестом. 594 дня человеку не давали работать, а работа для Кирилла — смысл жизни», — сказала актриса «Гоголь-центра» Юлия Ауг в разговоре с RT.

«Виновным себя не признаю»

Напомним: в 2017 году в квартире Серебренникова и созданном им театре «Гоголь-центр» прошли обыски, было возбуждено уголовное дело о хищении в особо крупном размере. Обвинения режиссёру были предъявлены в августе, его поместили под домашний арест.

В 2011 году Серебренников создал проект «Платформа» для популяризации в России современного искусства. Разработкой программы для этого проекта занималась автономная некоммерческая организация «Седьмая студия», также основанная режиссёром.

По версии следствия, Министерство культуры России выделило «Платформе» 214 млн рублей, однако «Седьмая студия» похитила более 130 млн из них. Для этого, утверждают в прокуратуре, коллектив заключал фиктивные договоры на проведение несуществующих мероприятий и предоставлял недостоверные сведения о проектах.

Помимо Серебренникова, обвиняемыми по этому делу числятся экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, продюсер Юрий Итин, директор Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум и бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Последняя свою вину признала, а потому её дело рассматривается отдельно.

Дело вызвало широкий резонанс, а за Серебренникова заступились многие деятели культуры, журналисты и общественные деятели. За него поручились почти 80 человек, среди которых Фёдор Бондарчук, Данила Козловский, Филипп Киркоров, Павел Лунгин, Алиса Фрейндлих, Станислав Говорухин и Олег Басилашвили. Сам Серебренников и остальные свою вину отрицают.