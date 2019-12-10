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Дело в газе? Путин и Зеленский резко прервали переговоры "нормандской четвёрки"

10 декабря 2019, 05:39  •  77 • Политика
Путин и Зеленский остановили переговоры "нормандской четвёрки" ради двусторонней встречи. Судя по приглашённым на переговоры, речь лидеров пойдёт о транзите газа.
Переговоры "нормандской четвёрки" были внезапно прерваны ради двусторонней беседы президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. После их завершения четырёхсторонние переговоры должны будут возобновиться, утверждает офис президента Украины. Ранее в СМИ появилась информации о завершении "нормандских переговоров", но это оказалось не совсем так.
Сообщается, что на встречу Путина и Зеленского протокол отвёл 45 минут. Тем не менее, по информации помощника президента России Юрия Ушакова, разговор двух лидеров никакими временными рамками не ограничен.
"Сразу после двусторонней встречи Зеленского и Путина продолжится заседание в четырёхстороннем формате", - гласит сообщение офиса президента Украины.
Также есть информация, что вместе с Зеленским и Путиным в комнату переговоров ушли министр энергетики РФ Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, а также помощники президентов Владислав Сурков и Андрей Ермак. Предполагается, что за закрытыми дверями идут переговоры по транзиту газа.
Напомним, что переговоры лидеров "нормандской четвёрки" проходят в Елисейском дворце. На них должны определиться дальнейшие шаги по прекращению войны в Донбассе. Кроме того, саммит - последний шанс Украины договориться с Россией по транзиту газа. Нынешний договор на перекачку голубого топлива в Европу истекает в конце этого года.

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