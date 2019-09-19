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Дело Устинова: Песков напомнил, что Кремль не реагирует на каждый пост блогеров, а Золотов высказался о приговоре
19 сентября 2019, 17:39 • 99 • Политика
На протяжении нескольких дней в Кремле отвечают на запросы журналистов по делу Устинова, хотя по факту процедура пересмотра приговора уже стартовала. Сегодня Песков, комментируя пост своей дочери в Сети, напомнил, что Кремль не реагирует на все сообщения блогеров. А Виктор Золотов, в свою очередь, оценил приговор актеру.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга в четверг, 19 сентября, ответил на вопрос журналистов касаемо публикации его дочерью, Лизой Песковой, поста о деле Павла Устинова. Напомним, Устинов получил три с половиной года лишения свободы за участие в несанкционированной акции протеста и сопротивление бойцам Росгвардии, однако общественность с приговором не согласилась. Подана апелляция.
Лиза Пескова в блоге "Эха Москвы" опубликовала комментарий с критикой приговора, однако спустя короткое время публикация была удалена. Комментариев по этому поводу от редакции не последовало. Дмитрий Песков же отметил, что не имеет отношения к публикации и удалению сообщения, а в целом он не всегда соглашается с мнением своей дочери, в том числе в постах для социальных сетей.
Отметим, сегодня же глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил журналистам, что считает слишком жестким приговор Устинову. По мнению Золотова, за допущенные нарушения - имеется в виду применение насилия к бойцу Росгвардии, хватило бы и года условно. С другой стороны, блогер Владислав Синица, который на страницах социальных сетей призывал расправляться с близкими бойцов Росгвардии, заслуживает более жесткого наказания, чем утвержденный 5-летний срок, цитирует Золотова "Интерфакс".
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