Дело Улюкаева: суд постановил вернуть Феоктистову $2 млн

Замоскворецкий суд Москвы постановил вернуть отставному генералу ФСБ и экс-главе службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову $2 млн, которые были получены бывшим министром Алексеем Улюкаевым в качестве взятки. Согласно материалам суда, Феоктистов предоставил деньги для оперативного эксперимента. После задержания чиновника $2 млн проходили по делу в качестве вещественного доказательства. 5 июня генерал написал судье заявление с просьбой о возврате этих средств.

Судьба $2 млн, переданных экс-министру Минэкономразвития Алексею Улюкаеву во время оперативного эксперимента в качестве взятки, сегодня решилась в Замоскворецком суде. Средства в полном объеме обязали вернуть владельцу — отставному генералу ФСБ и экс-главе службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову.

Заявление в суд с просьбой о возврате денег генерал ФСБ написал 5 июня 2018 года. Согласно материалам суда, именно он предоставил $2 млн для следственной операции, а также был участником оперативной разработки экс-министра.

Доступ к ячейке

Процесс, на котором в качестве свидетеля допрашивался Олег Феоктистов, проходил в закрытом режиме. На этом настаивала ФСБ. Также в закрытом режиме прошло и заседание по возврату $2 млн. Кроме экс-главы службы безопасности «Роснефти», который лично явился в суд, в заседании по видеосвязи из колонии участвовал и Алексей Улюкаев. Он выразил протест против непубличного характера разбирательства. «Категорически возражаю, ваша честь!» — заявил экс-министр. Однако суд отклонил протест.

Дело о возврате средств рассматривалось около часа. По итогам заседания прокурор Павел Филипчук пояснил, как будет исполняться постановление. По его словам, вся сумма как вещественное доказательство лежит в специальной банковской ячейке. Чтобы изъять средства, Феоктистову нужно будет прийти в указанный банк в сопровождении представителя следствия и предъявить сотрудникам финансового учреждения решение суда. В свою очередь, представитель следствия должен будет предоставить банковским работникам список с номерами купюр. После их сопоставления Феоктистову откроют доступ к этим средствам.

Вопрос собственности

Между тем адвокат Алексея Улюкаева Лариса Каштанова заявила журналистам, что это решение Замоскворецкой инстанции будет обжаловано.

По её словам, Феоктистов не доказал право на владение этими деньгами. Адвокат отмечает, что в материалах следствия упоминается, что деньги принадлежат другому лицу.

Олег Феоктистов в Замоскворецком суде

© Агентство городских новостей «Москва»

«Мы не согласны с решением об удовлетворении требований генерала Олега Феоктистова и обжалуем его», — заключила она.

Также в суде отметили, что Улюкаев до сих пор не оплатил 130 млн рублей штрафа. Погасить задолженность решено за счёт средств на арестованном счете Улюкаева, которых, как сообщается, будет достаточно для полной оплаты.

«Обратить денежные средства, находящиеся на счете Улюкаева, в счёт оплаты штрафа, возложенного на него приговором суда», — постановила судья.

Напомним, что ранее на имущество Улюкаева был наложен арест. Были арестованы принадлежащие чиновнику земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, средства на счетах и деньги, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра и декоративная закладка из серебряного сплава.

Судья подчеркнул, что после оплаты штрафа арест с имущества будет снят.

«Эта ситуация нас устраивает», — сказала Каштанова.

Доказательства вины

Напомним, что дело Улюкаева стало одним из самых резонансных расследований последних лет. Он был задержан 14 ноября 2016 года после того, как вынес из офиса «Роснефти» сумку, в которой находились помеченные спецсоставом купюры. Красящим веществом также был покрыт сам кейс.

Видео следственного эксперимента было продемонстрировано 12 октября 2017 года во время судебного процесса над бывшим министром. Позднее в суде были показаны и сами деньги — их обвинение принесло в большой коробке и целлофановом пакете. Ключевым свидетелем со стороны обвинения стал Феоктистов.

15 декабря 2017 года бывший министр экономического развития был признан виновным. Согласно вердикту, Улюкаев вымогал у представителей «Роснефти» деньги в обмен на положительное заключение по сделке о приватизации «Башнефти». Экс-чиновника приговорили к восьми годам заключения.

При этом Улюкаев не признаёт себя виновным, расценивая случившееся как провокацию. Основным доказательством обвинения стали показания Феоктистова, возглавлявшего службу безопасности «Роснефти».

В середине апреля Мосгорсуд подтвердил восьмилетний срок в колонии и штраф на сумму 130 млн рублей для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения.

В настоящее время Улюкаев отбывает наказание в колонии строгого режима в Твери.