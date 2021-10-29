Дело Цукерберга: как глава Facebook создал "рай домогательств" • 100 • Аналитика © AP Photo / Susan Walsh Ну вот оно и случилось. Изначально было понятно, что пресловутое движение MeToo затевалось как инструмент для прессинга разнообразных вип-персон. Теперь инструмент применили против IT-олигарха Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан. Пришедшая к власти Демпартия полагает, что создатель Facebook недостаточно активно гнобил врагов народа — трампистов, и готова организовать ему политический процесс. Бывшие сотрудники их семейного офиса подали в суд на чету миллиардеров. Обвинения включают в себя сексуальные домогательства, дискриминацию, гомофобию, расизм, сексизм и даже трансфобию. Ну и там еще по мелочи — истцов постоянно заставляли перерабатывать и не платили за сверхурочные. Но это, как все понимают, ерунда. Главное — обвинения политические, которые выглядят по нынешним временам просто пугающе. Харви, вон, Вайнштейну припаяли 23 года тюремного срока — и это еще без трансфобии и гомофобии. Что там на самом деле произошло? Семейный офис West Street — это целая контора, в которой числится обширный штат обслуги семьи Чан-Цукерберг. Няни, переводчики, горничные, секретари, охранники, водители, тренеры — вот это вот все. Одной из сотрудников West Street была Миа Кинг — в 2018-2019 годах девушка работала в отделе безопасности, охраняя священные особы Цукерберга и Чан от возможных посягательств. В своем иске Миа Кинг утверждает, что ее регулярно оскорблял начальник отдела охраны Лайам Бут — бывший силовик, агент Секретной службы США. Его ремарки касались цвета ее кожи, прически, а также сексуальной ориентации — Миа Кинг негритянка и открытая лесбиянка. Девушка обсуждала проблему с коллегами, спрашивала, не пожаловаться ли ей хозяевам. Ей сказали, что дело безнадежное и ее просто уволят. Вторым сотрудником West Street, рискнувшим подать в суд на Цукерберга и Чан, стал 26-летний мужчина, решивший скрыться под псевдонимом Джон Доу — это распространенная практика в США для участников судебных процессов. Он служил в поместье миллиардеров "помощником по хозяйству" и тоже немало пострадал от злокозненного начальника охраны. Лайам Бут высмеивал его сексуальную ориентацию — надо ли пояснять, что Джон Доу является геем? — и однажды даже прилюдно схватил его, извините, за задницу. Кинг и Джон Доу обвиняют чету миллиардеров в создании токсичной обстановки на рабочем месте. В переводе на русский, Цукерберг с женой окончательно распустили прислугу. В поместьях царил бардак, слуги перерабатывали (Джон Доу жаловался, что перед приездом хозяев его заставили вкалывать больше 17 часов подряд), начальство издевалось над подчиненными. Атмосфера живо напоминала рабские плантации — ну а чего вы хотите, теплые ламповые традиции. Дело Цукерберга-Чан прекрасно объясняет ту мегаломанию, которая как вирус поразила всех сегодняшних ультрабогачей. Вот зачем они нон-стоп борются с голодом, бедностью, угнетением, потеплением, спасают человечество, ведут его куда-то? Ну продавали бы нам, как в добрые старые времена, пиво, автомобили, интернет-услуги, стригли бы бабло, и все. Откуда эта жажда поуправлять вселенной? На самом деле эта мания отражает невероятное, зашкаливающее расслоение современного общества. С одной стороны, у нас Цукерберг с его миллиардами, поместьями, бесконечным штатом прислуги, информационной свитой, политиками на жалованье. С другой — его бесправные слуги, получающие почасовую оплату за тяжелую работу и вынужденные добиваться в суде того, чтобы хотя бы эти скромные деньги им выплачивались полностью. Владелец миллиардов в США никаких налогов не платит. А вот с его американских слуг налоговая дерет по 30 процентов. С одной стороны, владелец Facebook беспрестанно талдычит нам о том, что надо поменьше есть, похуже жить и топит за "равенство". С другой — он демонстративно упивается какой-то нездоровой роскошью, которая нормальному человеку в принципе и не нужна. Все эти гигантские поместья, частные самолеты, полки прислуги. Зачем это все? Оправдать рационально данное безобразное противоречие невозможно. Значит, надо создавать миф и неустанно вешать народным массам лапшу на уши о том, что "вы не понимаете, это другое". Цукерберг и примкнувшая к нему Чан "не такие, как все". Они люди Икс, у них суперспособности. Цукерберг не просто продает нам интернет-услуги, о нет. Он несет нам ценности, ставит высокие цели, обеспечивает смысл жизни. Он создает метавселенную — нет, это не шутка, это действительно название его нового бизнес-проекта, там что-то, связанное с очками виртуальной реальности. Вся эта развесистая клюква успешно потребляется миллионами не очень образованных людей по всему миру. Для них Цукерберг реально как бы бог. Ну вот как был у нас в России бог Кузя, он сейчас в исправительной колонии сидит, книжки пишет. Все компании Цукерберга — на это уже не раз жаловались его сотрудники — организованы по принципу секты. Работа мечты для тысяч людей со всего мира зачастую оборачивается чудовищным корпоративным прессингом, дикими офисными практиками, травлей, дискриминацией, бесконечными переработками. И тут высокооплачиваемые интеллектуалы, работающие на Facebook, ничем не отличаются от простодушных бедолаг, подрабатывающих в семействе Цукерберга горничными или охранниками. И те и другие — независимо от наличия диплома — ведутся на магию имени, думают, вот оно, счастье привалило, и впахивают как ненормальные, даже не вспоминая о таких обычных вещах, как охрана труда, здоровая обстановка на рабочем месте, бонусы, соцпакет. В инновационной компании Facebook, которая неумолимо ведет человечество к счастью, нет, например, такой простой вещи, как профсоюз. Совершенно неслучайно там работает огромное количество иностранцев. Это самые уязвимые, зависимые работники, с которыми топ-менеджеры могут вытворять что угодно, те же гастарбайтеры, только с хорошей зарплатой. Нет никакой надежды, что они как-то организуются и попытаются ограничить сверхвласть, которой по факту обладает хозяин компании. Этим интеллигентам, сражавшимся и победившим в великой войне за вакансию в компании Цукерберга, даже в голову не приходит, что все могло бы быть как-то иначе. "Потрясающая компания, я люблю ее", — блеют замороченные сотрудники. Разумеется, секта как бизнес-модель куда выгоднее, чем традиционная фирма. Ну не пойдешь же ты просить прибавку жалованья к богу Марку. Верующим не нужны ни бюллетень, ни декретный отпуск. Они умрут на работе со счастливой улыбкой на лице. Эту схему отношения к трудящимся как к рабам-сектантам компании Цукерберга усердно распространяют по всему миру. Сегодня соцсети сконцентрировали в себе самые отсталые трудовые практики, которые в реальном мире пока еще запрещены законом. Это концентрат откровенного кидалова, жульничества и невозбранной эксплуатации. И все это подается нам под соусом "раскрепощения" и "поиска себя" и целенаправленно насаждается по всему миру. Показательный факт: чат-платформа Facebook Workplace, призванная объединять работодателей и сотрудников по всему свету, отслеживает и запрещает в переписке само слово "профсоюз". Разумеется, амбиции IT-олигархов прозрачны: загнать ниже плинтуса национальные правительства, ушатать суверенитеты государств и "запанувать" в своем мировом правительстве. Тогда миллиарды людей окажутся примерно в таком же положении, как прислуга в поместьях Цукерберга. Вот так вот будет выглядеть мировой рынок труда — с харассментом, переработками, издевательствами, невыплатами жалованья, полным отсутствием соцзащиты. Защищать-то будет некому — национальное государство приговорено. Фриланс на максималках быстренько обернется химически чистым рабовладением. Посмотрим, как трудящиеся Миа Кинг и Джон Доу сумеют побороться за свои права. А вообще-то защитить работников от произвола сверхбогачей способно только сильное национальное правительство. Его безальтернативную роль в сегодняшней сложной обстановке слома всех традиционных правил подчеркнул в своей валдайской речи президент России. Похоже, наша страна остается одним из немногих государств мира, где трудящимся гарантирована нормальная жизнь и уважительное отношение. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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