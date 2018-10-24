Дело техники: как США намерены добиваться военного превосходства над противником «в любых условиях и ситуациях»

Исследовательская лаборатория армии США изучает перспективы разработки новейшего вооружения и экипировки. При этом специалисты признают необходимость модернизации техники для достижения превосходства «в любых условиях и ситуациях». Так, в сфере интересов Пентагона — «микрогабаритные ползающие и летательные аппараты», которые, по оценке экспертов, могут выполнять разведывательные функции, а также специальные вещества, способные «заметать следы» передвижений военных. Военные аналитики оценили планы армии США и предположили, что Вашингтон не удовлетворён нынешним состоянием Вооружённых сил.

Пентагон изучает перспективы модернизации армии США для достижения превосходства над любым противником — «где угодно и когда угодно». Для этого в американском военном ведомстве могут начать разрабатывать новейшие электронные и информационные технологии ведения войны.

Исследовательская лаборатория Сухопутных войск США проявляет интерес к подрядчикам среди предприятий, которые могли бы провести исследования в области перспективных военно-технических разработок. Новые технологии должны обеспечить превосходство американским военным при столкновении с любым противником.

«Технические задачи модернизации Сухопутных войск заключаются в достижении превосходства над нашими противниками в любых условиях и ситуациях, предполагающих использование наших Вооружённых сил», — сообщается в пояснении к документу.

Также отмечается, что модернизация армии является «критически важной потребностью»Соединённых Штатов для обеспечения превосходства американских военнослужащих над противником.

Военные приоритеты

В описании документа обозначены ключевые направления исследований. В частности, речь идёт об использовании радиочастотных антенн и электрооптических датчиков нового поколения. Устройства применяются военными для обнаружения и сопровождения объектов противника, а также для получения точной информации о целях.

Особый интерес для исследовательского военного ведомства представляют «микрогабаритные автономные ползающие и летательные аппараты», которые планируется разрабатывать в целях разведки. Как отмечается в документе, эти устройства могут передать на вооружение «подразделений низшего звена».

«В число задач входит обеспечение этих аппаратов энергией и в особенности решение проблем, связанных с их терморегулированием, посредством моделирования, разработки инструментов проектирования, экспериментов и анализа», — отмечается в тексте.

Военный эксперт Дмитрий Дрозденко рассказал RT, для чего могут использоваться «ползающие и летательные аппараты».

«Эти устройства могут использоваться не только для разведывательных, но и для военных целей. Например, если миниатюрный летательный аппарат оснастить парой граммов взрывчатки, он сможет с помощью своего интеллекта определять солдат по системе «свой — чужой» и атаковать их. Существует целый спектр автономных аппаратов, которые служат как для разведки, так и для возможного огневого воздействия. Это и летающие, и ползающие, и плавающие устройства. Мир идёт к тому, что появятся автономные роботизированные системы, обладающие возможностью уничтожения всего живого», — полагает Дрозденко.

© U.S. Army / Flickr

Отдельное внимание в американском военном ведомстве уделяют расширению боеспособности личного состава. Так, лабораторию интересует, как обеспечить «энергетическую независимость» военнослужащих на поле боя. Вместе с тем планируется разработать специальные вещества, которые позволят уничтожать следы передвижения американских войск.

«В сфере немедицинской биотехнологии осуществляется поиск методов получения энергии из отходов, а также производства на месте химических веществ для минимизации логистического следа наших сил», — говорится в документе.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский в разговоре с RT объяснил, для чего США такая технология.

«В документе имеются в виду технические следы. Понятно, что «заметать следы» от прохождения танков не получится. Достаточно выйти на любое тактическое поле после учений и посмотреть, что это такое, когда проходит колонна танков. Поэтому имеется в виду, что, возможно, нетехническими средствами ликвидировать остатки упаковки, еды, возможно, горюче-смазочных материалов. Это для разведки противника хороший разведывательный признак», — отметил эксперт.

Reuters

© Lucas Jackson

Кроме того, лабораторию армии США интересуют передовые датчики на основе «квантовых технологий», которые смогут обнаруживать объекты, расположенные под землёй. В документе подчёркивается необходимость «развития возможностей высокоточного позиционирования».

Пентагон может заключить контракт с подрядчиками на пять лет. Отмечается, что внедрение технологий должно произойти до 2050 года.

Бьют на перспективу

Лаборатория Сухопутных войск США, которая ищет возможных подрядчиков, специализируется на разработке новейших электронных технологий ведения войны.

В документе также перечислены приоритетные задачи по модернизации армии США в ближайшем будущем. В частности, исследовательское ведомство занимается «разработкой высокоточного оружия повышенной дальности, наземных боевых машин нового поколения, перспективных моделей вертолётов, средств повышения индивидуальной боевой эффективности личного состава».

Также в сферу ответственности ведомства входят перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, желание Пентагона модернизировать армию объясняется нынешним состоянием Вооружённых сил США, которое «вызывает множество вопросов».

«Командование Пентагона и его глава Джеймс Мэттис, видимо, провели наконец ревизию состояния Вооружённых сил США и сейчас выполняют ту самую плановую работу, которая была заложена в рекордный бюджет — $716 млрд... Есть множество вопросов к технике и вооружению», — подчеркнул эксперт.

В области авиационной техники США большое количество нареканий вызывает многоцелевой истребитель пятого поколения F-35, который «довести до ума у них не получается», отметил Леонков.

Lockheed Martin F-35B

Reuters

В свою очередь, профессор Академии военных наук Вадим Козюлин в беседе с RT подчеркнул, что противоракетная оборона США также нуждается в качественном улучшении.

«Это очень дорогостоящая программа, которая показала себя неэффективной. Сегодня специалисты понимают, что она не оправдала ожиданий и не обеспечивает безопасность Соединённых Штатов. Необходимо качественно что-то менять», — объяснил эксперт.

Как отметил Леонков, Пентагон сейчас «работает над ошибками».

«Сейчас Америка в срочном порядке решает задачу по созданию армии будущего из армии, которая у них сейчас есть. У них существует концепция глобального мгновенного удара, которая требует высокой мобильности от вооружённых сил, разворачивания этих вооружённых сил в определённый промежуток времени для нанесения удара по вероятному противнику», — сказал он.

В Вашингтоне неоднократно заявляли о необходимости повышать боеготовность войск в связи с якобы нарастанием угрозы со стороны России.

Так, накануне президент США Дональд Трамп, комментируя возможный выход Вашингтона из ДРСМД, заявил, что Америка будет наращивать ядерный арсенал до тех пор, пока «остальные не придут в себя». Глава Белого дома пояснил, что имеет в виду Россию и Китай. Он также подчеркнул, что у Соединённых Штатов «больше денег, чем у кого-либо», а потому другим игрокам не стоит тягаться с Вашингтоном. «Со мной такие шутки не пройдут», — пригрозил Трамп.

Как отметил в беседе с RT Алексей Леонков, США намеренно накаляют обстановку для привлечения дополнительных средств на военные нужды от конгресса.

«Всё чаще мы читаем в прессе, что Россия, Китай, КНДР и Иран являются самыми опасными странами. Иран вообще обвинили в распространении терроризма, чего только не придумают. То есть то, что не соответствует действительности, они выдают за правду, а потом под эту лживую информацию они выбивают деньги на развитие и перевооружение армии, пугают общественность и поднимают градус русофобии», — подчеркнул эксперт.