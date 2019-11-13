Дело "стоящее". Трамп предложил Эрдогану не считать денег на С-400

Одно из двух. Либо Трампу понравилось это эпистолярное дело. Что не мудрено – ведь в таком формате он сам, а не Twitter, определяет количество знаков внимания. Либо он действительно переживал, что Эрдоган, так и не простив ему обиды, откажется от аудиенции в Белом доме. Иначе с чего бы это вдруг президент США за неделю до нее отправил турецкому коллеге очередное письмо, на этот раз полное расположения. The Washington Post в день их встречи передает его суть со ссылкой на осведомленные источники.

Вероятно, это не те же люди, что слили СМИ предыдущее послание Трампа Эрдогану по случаю турецкого наступления на сирийских курдов. Поэтому какие выражения он использовал сейчас ‒ неизвестно. И это лишний раз доказывает, что тогда сам автор хотел, чтобы не только адресат, а весь мир узнал, что в гневе он крут, резок и за словом в карман не лезет. Судя же по тому, что выведали газетчики о новой депеше, Дональд – сама любезность. Одно то, что предложил Эрдогану сделку на 100 миллиардов долларов с некими выгодными условиями, уже говорит, насколько он его ценит.

Настолько же, впрочем, насколько и пару месяцев назад, до "Источника мира" на северо-востоке Сирии. Уже тогда Белый дом соблазнял турецкого лидера круглой суммой, предлагая ему взамен отказаться от покупки российских С-400. Кошка-то между ними пробежала еще до сирийских курдов. Но именно из-за вольного обращения Эрдогана с ними Трамп как бы передумал иметь с ним дело, пригрозив уничтожить турецкую экономику. И вот опять как не бывало. А если и было что, то все – забыли. В общем, ничего нового. Если не считать все тот же российский "Триумф".

Точнее, турецких денег, на него потраченных. Вот их-то Трамп и предлагает Эрдогану не считать. Мол, купил так купил – не отдавать же обратно. Но ты хотя бы их не расчехляй. ЗРК не должны вводиться в эксплуатацию, чтобы они не имели доступа к средствам коммуникации и защиты истребителя F-35, и тогда на них можно будет закрыть глаза, ‒ как бы предлагает американский президент турецкому свой вариант "сытых волков и целых овец". Не особо, видимо, при этом беспокоясь о реакции "упрямых ослов".

The Washington Post не сомневается, что демократов в конгрессе "приведет в ярость" желание Трампа отмазать Эрдогана от санкций, о которых они с республиканцами уже договорились. Зачем это Трампу ‒ понять не сложно. Во-первых, приручить Турцию дорогого стоит. Тем более что она ему еще и в той же Сирии пригодится. Во-вторых, обещать деньги – совсем не значит их дать. По крайней мере, до сих пор еще не было случая, чтобы кто-нибудь остался от партнерства с хозяином Белого дома в выигрыше. Так что на этот раз Трамп точно не призывал Эрдогана "не быть дураком". Скорее наоборот. Ведь чтобы кто-то повелся на такую "замануху", он должен им стать.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik