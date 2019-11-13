Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Рыдая, кинулась в ноги - "я устала!": Инвалид умоляла Медведева о помо...
"Такое было больше полувека назад": Венеция тонет ещё сильнее. Пять са...
Чиновница Зеленского "залетела": Женщину задержали за торговлю должнос...
Медведев: вы инвалид второй группы? А за воду-то платите?!
Главная / Аналитика

Дело "стоящее". Трамп предложил Эрдогану не считать денег на С-400

13 ноября 2019, 19:54  •  66 • Аналитика
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Одно из двух. Либо Трампу понравилось это эпистолярное дело. Что не мудрено – ведь в таком формате он сам, а не Twitter, определяет количество знаков внимания. Либо он действительно переживал, что Эрдоган, так и не простив ему обиды, откажется от аудиенции в Белом доме. Иначе с чего бы это вдруг президент США за неделю до нее отправил турецкому коллеге очередное письмо, на этот раз полное расположения. The Washington Post в день их встречи передает его суть со ссылкой на осведомленные источники.
Вероятно, это не те же люди, что слили СМИ предыдущее послание Трампа Эрдогану по случаю турецкого наступления на сирийских курдов. Поэтому какие выражения он использовал сейчас ‒ неизвестно. И это лишний раз доказывает, что тогда сам автор хотел, чтобы не только адресат, а весь мир узнал, что в гневе он крут, резок и за словом в карман не лезет. Судя же по тому, что выведали газетчики о новой депеше, Дональд – сама любезность. Одно то, что предложил Эрдогану сделку на 100 миллиардов долларов с некими выгодными условиями, уже говорит, насколько он его ценит.
Настолько же, впрочем, насколько и пару месяцев назад, до "Источника мира" на северо-востоке Сирии. Уже тогда Белый дом соблазнял турецкого лидера круглой суммой, предлагая ему взамен отказаться от покупки российских С-400. Кошка-то между ними пробежала еще до сирийских курдов. Но именно из-за вольного обращения Эрдогана с ними Трамп как бы передумал иметь с ним дело, пригрозив уничтожить турецкую экономику. И вот опять как не бывало. А если и было что, то все – забыли. В общем, ничего нового. Если не считать все тот же российский "Триумф".
Точнее, турецких денег, на него потраченных. Вот их-то Трамп и предлагает Эрдогану не считать. Мол, купил так купил – не отдавать же обратно. Но ты хотя бы их не расчехляй. ЗРК не должны вводиться в эксплуатацию, чтобы они не имели доступа к средствам коммуникации и защиты истребителя F-35, и тогда на них можно будет закрыть глаза, ‒ как бы предлагает американский президент турецкому свой вариант "сытых волков и целых овец". Не особо, видимо, при этом беспокоясь о реакции "упрямых ослов".
The Washington Post не сомневается, что демократов в конгрессе "приведет в ярость" желание Трампа отмазать Эрдогана от санкций, о которых они с республиканцами уже договорились. Зачем это Трампу ‒ понять не сложно. Во-первых, приручить Турцию дорогого стоит. Тем более что она ему еще и в той же Сирии пригодится. Во-вторых, обещать деньги – совсем не значит их дать. По крайней мере, до сих пор еще не было случая, чтобы кто-нибудь остался от партнерства с хозяином Белого дома в выигрыше. Так что на этот раз Трамп точно не призывал Эрдогана "не быть дураком". Скорее наоборот. Ведь чтобы кто-то повелся на такую "замануху", он должен им стать.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
Подарим умные стильные наушники подписчику радио Sputnik. Подробности тут.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
11 ноября 2019, 18:54
Месье Макрон – большой учёный. В геополитике он знает толк
12 ноября 2019, 17:39
Или натовский стандарт, или газовый транзит. У Зеленского есть план?
11 ноября 2019, 18:54
Кто агрессор? США милитаризуют Балтику и Чёрное море под вывеской «российской угрозы»
12 ноября 2019, 07:54
Россия внезапно ожила. Либеральному миропорядку грозит опасность
12 ноября 2019, 14:24
Без бумажки ты… в оффлайне
12 ноября 2019, 20:54
Сирийской элите нравятся квартиры в российской столице?
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 ноября 2019, 06:54
«Я тебя породил, я тебя и убью»: Запад сворачивает проект «Украина»
13 ноября 2019, 01:54
Путин отправился в командировку через весь земной шар
13 ноября 2019, 03:39
Украина заговорила об отмене санкций: Кто, сколько и на чём больше потерял
13 ноября 2019, 03:39
Дайджест СМИ: Моралес улетел в Мексику, Россия создаёт базу между Эстонией и Финлянди...
13 ноября 2019, 00:24
"Неприемлемо": Россия предостерегла США после успешного отвода войск из Пет...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 ноября 2019, 11:39
Куда исчезла жена Зеленского? Первая леди Украины перестала появляться на публике после скандала в Японии
11 ноября 2019, 12:24
"Убралась бы туда, откуда приехала": На ярмарке в Закарпатье приезжая украинка устроила языковой скандал
12 ноября 2019, 07:54
"Встреча даже не обсуждается": Стало известно, на кого Путин променял Трампа
09 ноября 2019, 18:09
«На мелкие кусочки»: экс-министр уверен в распаде Украины
10 ноября 2019, 13:24
Глава МИД Польши оценил ситуацию с задержанием националиста Мазура
11 ноября 2019, 15:39
"Не раскрывают карт, и правильно": Американский эксперт о том, какую правду про Су-57 "русские держат в тайне"
13 ноября 2019, 10:09
"Гордится уничтожением Украины": Сорос назвал свой самый успешный проект
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.