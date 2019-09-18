Дело случая. Америке скучно без мировой войны? • 92 • Война









Из-за спины Фукидида

Аллисон, эксперт по американской национальной безопасности, написал книгу о фатальной неизбежности войны в ситуации, когда у одного государства растёт политическое могущество, а другое его утрачивает. Он насчитал 16 таких случаев в истории, начиная с древнегреческих Пелопонесских войн историка-грека Фукидида. Назвал эту сакраментальную ситуацию «ловушкой Фукидида», а захлопывает её — вот неожиданность-то! — любая случайность вроде убийства эрц-герцога Фердинанда в Сараево в 1914 году. Или преднамеренная провокация?



По-научному это называется конфликтом между государством-гегемоном и государством-претендентом, получается, на гегемонию. Лучше всего об этом конфликте сказал в приписываемом ему анекдоте Сталин: «Оба хуже!» Аллисон анализирует в своей книге назревающий конфликт между США-гегемоном и Китаем-претендентом, но и Россия здесь рядом. Получается, что Китай и Россия объявляются претендентами на гегемонию, и, ежели кто обвинит США-гегемона в агрессии, то и Китай, и Россию также можно обвинить в агрессии как «претендентов на гегемонию». «Оба хуже!»



Наш ответ Фукидиду

Караганов и Суслов написали доклад «Новое понимание многосторонней стратегической стабильности», проигнорировав постулат Фукидида — Аллисона о теоретическом стремлении России как претендента на установление своей гегемонии. Авторы доклада считают, что жёсткость действий Москвы на Украине всего лишь остановила экспансию США, сломав замечательную картину мира американской гегемонии от Фрэнсиса Фукуямы, также американского политолога.



Конфликт на Украине вызван желанием США «навязать России свои правила», и никакой случайностью киевский майдан не пахнет. Борьба на Украине идёт больше, чем за Крым, за Донбасс и за Украину: она идёт за изменение поведения США, их политики ультиматумов миру, который они практикуют уже более 20 лет на правах гегемона, поправ международное право. Аллисон же, отталкиваясь от Фукидида, объявляет этот конфликт претензией России на гегемонию, и подводит этим теоретическое обоснование «агрессии России» на страницах мировых фейк-ньюз. Почувствуйте разницу этих двух посланий миру!



По Грэхаму Аллисону, Пелопонесские войны Древней Греции, которые описал древнегреческий историк Фукидид, до сих пор сохраняют актуальность. Вот если бы у древних греков было атомное оружие, они применили бы его? Пожалуй, да, и не было бы тогда Фукидида, не говоря уже об Аллисоне. К счастью, Фукидид писал не про нас. Поэтому, если США откажутся от своей мании мирового господства, то Аллисону не потребуется никакой Фукидид. Если США перестанут требовать от России и Китая «изменить своё поведение» и лечь под Америку, под угрозой войны, путём шантажа и ультиматумов, можно будет рассмотреть и роль случая в начале войны.



О роли американских политологов

Когда-то Фрэнсис Фукуяма громогласно и под бурные мировые аплодисменты объявил о «конце истории» и победе американского либерализма, теперь другой американский политолог объясняет нам, как ошибался Фукуяма. Потом какой-нибудь другой политолог будет объяснять миру ошибки Аллисона. На наш взгляд, все они пытаются теоретически обосновать всеблагость мирового господства США. На практике сегодня Вашингтону не дают его решить по-американски Китай и Россия, или Россия и Китай, не суть важно. В этом и заключается бином Фукидида — Аллисона о государстве-гегемоне и государствах-претендентах.



Если говорить по существу, то историком Фукидидом политолог Аллисон оправдывает начало новой мировой войны, которой никто не хочет, но вот фукидидовы обстоятельства и случай отменить нельзя. Что означает фукидидова стратегия Аллисона практически? США не отказываются от претензий на мировое господство, они планируют мировую войну, теория Аллисона же убеждает мир, что США не хотят войны, однако она всё равно может начаться случайно, по Фукидиду.



Если говорить по существу, мы видим попытку оправдания начала будущей войны от агрессора, попытку перевести стрелки на Фукидида и его величество случай, потому что не надо забывать: Грэхам Аллисон – гражданин США, а за «случайность» агрессоры обычно выдают спланированную провокацию. Фактически Аллисон оправдывает начало мировой войны, которая может стать ядерной!



Так переписывается история

Аллисон все мировые войны или приближающиеся к ним по масштабам вроде Крымской войны XIX века объявляет делом случая: никто не хочет воевать – и вот на тебе! Даже Пелопонесские войны Древней Греции: Афины против Спарты. И кто сегодня Афины, а кто Спарта? А во Второй мировой войне? А во Вьетнамской войне США, в ближневосточных войнах США, в бомбёжках Югославии США и НАТО?



По сути, Аллисон, начиная с Фукидида, переписывает историю под очередной политический заказ США: якобы никто и никогда не хочет воевать, и США тоже. Да нет, всегда есть такие, которые очень хотят повоевать, и претендентов на роль Гитлера и сегодня хоть отбавляй. Аллисон же объявляет, что их нет. А есть обстоятельства: одни страны возвышаются, другие теряют политическое влияние, и в чём здесь новость? Новость в доктрине Грэхама Аллисона: свалить ответственность за все войны на обстоятельства и волю случая, а властвующие элиты, премьер-министры и президенты здесь ни при чём.





История войн

Наталья Басовская, известный наш историк, специализировавшийся по Западной Европе, как-то с горечью констатировала: «История человечества – это история войн, мы – цивилизация войны».



Но вот ядерное оружие устранило мировые войны между великими державами, лишило нас этой важнейшей ценности и стратегии. С 1945 года началась история великого мира (локальные войны здесь не в счёт), но никакой другой ценности и стратегии великие державы найти всё никак не могут. Как же они чувствуют себя при этом великом мире? Впадают в скуку и деградацию элит, впадают в "стратегический паразитизм", по Сергею Караганову. Так вышло, что сейчас одновременно обсуждаются два послания миру: американского аналитика Грэхама Аллисона и его российских коллег Сергея Караганова и Дмитрия Суслова.Аллисон, эксперт по американской национальной безопасности, написал книгу о фатальной неизбежности войны в ситуации, когда у одного государства растёт политическое могущество, а другое его утрачивает. Он насчитал 16 таких случаев в истории, начиная с древнегреческих Пелопонесских войн историка-грека Фукидида. Назвал эту сакраментальную ситуацию «ловушкой Фукидида», а захлопывает её — вот неожиданность-то! — любая случайность вроде убийства эрц-герцога Фердинанда в Сараево в 1914 году. Или преднамеренная провокация?По-научному это называется конфликтом между государством-гегемоном и государством-претендентом, получается, на гегемонию. Лучше всего об этом конфликте сказал в приписываемом ему анекдоте Сталин: «Оба хуже!» Аллисон анализирует в своей книге назревающий конфликт между США-гегемоном и Китаем-претендентом, но и Россия здесь рядом. Получается, что Китай и Россия объявляются претендентами на гегемонию, и, ежели кто обвинит США-гегемона в агрессии, то и Китай, и Россию также можно обвинить в агрессии как «претендентов на гегемонию». «Оба хуже!»Караганов и Суслов написали доклад «Новое понимание многосторонней стратегической стабильности», проигнорировав постулат Фукидида — Аллисона о теоретическом стремлении России как претендента на установление своей гегемонии. Авторы доклада считают, что жёсткость действий Москвы на Украине всего лишь остановила экспансию США, сломав замечательную картину мира американской гегемонии от Фрэнсиса Фукуямы, также американского политолога.Конфликт на Украине вызван желанием США «навязать России свои правила», и никакой случайностью киевский майдан не пахнет. Борьба на Украине идёт больше, чем за Крым, за Донбасс и за Украину: она идёт за изменение поведения США, их политики ультиматумов миру, который они практикуют уже более 20 лет на правах гегемона, поправ международное право. Аллисон же, отталкиваясь от Фукидида, объявляет этот конфликт претензией России на гегемонию, и подводит этим теоретическое обоснование «агрессии России» на страницах мировых фейк-ньюз. Почувствуйте разницу этих двух посланий миру!По Грэхаму Аллисону, Пелопонесские войны Древней Греции, которые описал древнегреческий историк Фукидид, до сих пор сохраняют актуальность. Вот если бы у древних греков было атомное оружие, они применили бы его? Пожалуй, да, и не было бы тогда Фукидида, не говоря уже об Аллисоне. К счастью, Фукидид писал не про нас. Поэтому, если США откажутся от своей мании мирового господства, то Аллисону не потребуется никакой Фукидид. Если США перестанут требовать от России и Китая «изменить своё поведение» и лечь под Америку, под угрозой войны, путём шантажа и ультиматумов, можно будет рассмотреть и роль случая в начале войны.Когда-то Фрэнсис Фукуяма громогласно и под бурные мировые аплодисменты объявил о «конце истории» и победе американского либерализма, теперь другой американский политолог объясняет нам, как ошибался Фукуяма. Потом какой-нибудь другой политолог будет объяснять миру ошибки Аллисона. На наш взгляд, все они пытаются теоретически обосновать всеблагость мирового господства США. На практике сегодня Вашингтону не дают его решить по-американски Китай и Россия, или Россия и Китай, не суть важно. В этом и заключается бином Фукидида — Аллисона о государстве-гегемоне и государствах-претендентах.Если говорить по существу, то историком Фукидидом политолог Аллисон оправдывает начало новой мировой войны, которой никто не хочет, но вот фукидидовы обстоятельства и случай отменить нельзя. Что означает фукидидова стратегия Аллисона практически? США не отказываются от претензий на мировое господство, они планируют мировую войну, теория Аллисона же убеждает мир, что США не хотят войны, однако она всё равно может начаться случайно, по Фукидиду.Если говорить по существу, мы видим попытку оправдания начала будущей войны от агрессора, попытку перевести стрелки на Фукидида и его величество случай, потому что не надо забывать: Грэхам Аллисон – гражданин США, а за «случайность» агрессоры обычно выдают спланированную провокацию. Фактически Аллисон оправдывает начало мировой войны, которая может стать ядерной!Аллисон все мировые войны или приближающиеся к ним по масштабам вроде Крымской войны XIX века объявляет делом случая: никто не хочет воевать – и вот на тебе! Даже Пелопонесские войны Древней Греции: Афины против Спарты. И кто сегодня Афины, а кто Спарта? А во Второй мировой войне? А во Вьетнамской войне США, в ближневосточных войнах США, в бомбёжках Югославии США и НАТО?По сути, Аллисон, начиная с Фукидида, переписывает историю под очередной политический заказ США: якобы никто и никогда не хочет воевать, и США тоже. Да нет, всегда есть такие, которые очень хотят повоевать, и претендентов на роль Гитлера и сегодня хоть отбавляй. Аллисон же объявляет, что их нет. А есть обстоятельства: одни страны возвышаются, другие теряют политическое влияние, и в чём здесь новость? Новость в доктрине Грэхама Аллисона: свалить ответственность за все войны на обстоятельства и волю случая, а властвующие элиты, премьер-министры и президенты здесь ни при чём.Наталья Басовская, известный наш историк, специализировавшийся по Западной Европе, как-то с горечью констатировала: «История человечества – это история войн, мы – цивилизация войны».Но вот ядерное оружие устранило мировые войны между великими державами, лишило нас этой важнейшей ценности и стратегии. С 1945 года началась история великого мира (локальные войны здесь не в счёт), но никакой другой ценности и стратегии великие державы найти всё никак не могут. Как же они чувствуют себя при этом великом мире? Впадают в скуку и деградацию элит, впадают в "стратегический паразитизм", по Сергею Караганову. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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