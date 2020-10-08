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Дело слепых разведчиков. Америка не знает и не понимает Китай

08 октября 2020, 09:25  •  162 • Аналитика
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Доклад этот, конечно, секретный, потому что подготовил его комитет по разведке палаты представителей конгресса США — после долгих и мрачных слушаний. Но, кроме 100 засекреченных его рекомендаций, есть 36 открытых к обсуждению. Обсуждать как минимум можно и нужно сделанный докладом вывод: американская разведка оказалась не в силах угнаться за технологическим и политическим развитием Китая. Америка поэтому не способна понять, с каким вызовом ее безопасности сталкивается.
Если проще, ЦРУ и еще 16 шпионских ведомств страны проспали подъем Китая, и политическое руководство поэтому сегодня не знает, что с Китаем делать.
Теперь подробности: в частности — из статьи главы упомянутого комитета Адама Шиффа. Да-да, выводы из его расследования он публикует широко, насколько это возможно. Итак, комитет его работал два года, установил, что разведка по китайской линии к полноценной работе "далеко не готова" и не будет готова еще десятилетия. Пекин все больше видит себя державой, способной диктовать свою волю соседям (и не только им) и реализовывать свои "глобальные амбиции". А попросту — "заменить США в роли мирового лидера". И все это произошло очень быстро. Тем временем у разведслужб Соединенных Штатов нет ни четко поставленных целей, ни ресурсов для соответствия этому вызову.
Стоп, здесь нельзя не вспомнить, как наши читатели совсем недавно могли ознакомиться с историей о вышедшей в США книге, посвященной провалам разведки на другом направлении — ближневосточном (речь шла о том, почему проиграна война в Ираке). И там рассказывалось, что в прошлом веке весь разведывательный механизм был ориентирован на работу против СССР, в результате там попросту не было достаточно грамотных арабистов и прочих экспертов. Америка пошла на войну против терроризма полуслепой. А сейчас, в упомянутой статье, Адам Шифф говорит, что в той же разведке слишком много специалистов по исламскому терроризму и Ближнему Востоку, зато налицо слепота по части Китая. Тенденция, однако…
Но вернемся к его прочим выводам, особенно на тему "а как надо". Надо, оказывается, перераспределить ресурсы в сторону работы с Китаем (а ближневосточные и "российские" кадры снова попадут под нож?). Еще надо изучать Китай по линии пандемий, перемен климата и экономики, а также культуры, поскольку все эти сферы могут оказать неожиданное влияние на национальную безопасность США. Надо лучше работать с открытой информацией — проблема лишь в том, что ее чересчур много, потребуется помощь искусственного интеллекта. Наконец, надо не забывать о влиянии китайцев на американские дела на территории самих Штатов, то есть о контрразведке. И для всего этого требуется очень много людей, новых людей, совсем не тех, что наличествуют сейчас…
Чтобы создать в другой стране скромную и минимально пригодную сеть нелегалов, требуется несколько лет. Чтобы удовлетворить аппетиты Шиффа, речь и правда о десятилетиях. Еще есть такая штука, как деньги. Бюджет спецслужб США определяют по-разному — например, перебежчик Эдуард Сноуден говорил: за прошедшие 12 лет было потрачено более 500 миллиардов долларов на разведку и борьбу с терроризмом. Но чтобы противостоять теперь Китаю по полной программе, этого будет явно недостаточно.
Кстати, о провалах американской разведки — как сказано, в конце прошлого века она только и концентрировалась на СССР с союзниками, запустив ближневосточное и прочие направления. Но не смогла предсказать развала Советского Союза, затем не смогла определить траекторию России от козыревского присоединения к Западу на правах ученика к ее самостоятельной роли в мире… Не много ли провалов?
И еще пара замечаний о том, что означает тот самый доклад комитета по разведке. Кто, например, такой Адам Шифф? Это не просто демократ, его имя постоянно фигурировало в списке лиц, причастных к заговору спецслужб против кандидата в президенты, а потом и президента Дональда Трампа. Заговор — это что такое: вот, например, свежая публикация на данную тему, где говорится, что среди заговорщиков — уже и нынешняя глава ЦРУ. Но нас-то в данном случае интересует нечто другое: не надо думать, что антикитайская истерия в США — это идея только республиканцев. Если такой демократ из демократов, как Шифф, повторяет весь стандартный набор антикитайских обвинений (во все той же статье), то в случае их прихода к власти на особые перемены Пекину рассчитывать не нужно. Будет все то же.
Да уже и сейчас видно, что разница между двумя партиями только в оттенках. Например, демократы (и, кстати, тот же Шифф) подписываются под идеей людей Трампа, что Пекин виноват если не в создании, то в распространении коронавируса. А республиканцы тем временем обзавелись новой идеей: что Пекин виноват в целенаправленном навязывании карантинов как разрушительного метода борьбы с вирусом, начиная с Италии — и далее везде. Но виновник, (неважно, в чем) все тот же…
И еще один очевидный вывод из доклада. В нем, по сути, говорится, что Америка попросту не понимает, что происходит в Пекине и прочих частях Китая, не знает, какие цели эта страна ставит (способности и намерения, как известно, две очень разные вещи). Для такого понимания у всего сонма шпионских ведомств нет ни необходимой армии специалистов, ни нужных ему денег. И повторим в третий раз: чтобы "понять Китай", США потребуются десятилетия наращивания потенциала разведки, особенно аналитического ее крыла.
А раз так, то все происходящее сейчас между Вашингтоном и Пекином — а в довесок и вся конструкция внешней политики нынешней администрации — это чистая импровизация, дипломатия на табуретке, основанная на подозрениях. Может быть (страшно предположить), Китай и не ставит зловещих целей повелевать миром и Америкой в придачу? Может быть, и не нужно было нынешней администрации так явно показывать свой страх перед Пекином и превентивную агрессию к нему? Лучше было бы дождаться точных выводов разведки…

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