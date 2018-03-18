«Дело Скрипаля тянет рейтинг вверх»: как Тереза Мэй реанимирует свою карьеру за счёт антироссийской риторики

Выход Великобритании из ЕС рекомендуется отложить. К такому выводу пришёл комитет палаты общин по вопросам брексита. Законодатели сомневаются, что в установленные сроки Лондон и Брюссель смогут прийти к компромиссу по всем аспектам сделки. В свою очередь, эксперты считают, что власти изначально не рассчитали масштаб связанных с брекситом проблем. И теперь, по мнению политологов, Тереза Мэй использует антироссийскую риторику, чтобы отвлечь внимание от неудач кабмина. О том, поможет ли такая тактика британскому премьеру заработать политические очки, — в материале RT.

Комитет Палаты общин Соединённого Королевства по вопросам брексита пришёл к выводу, что процедуру выхода страны из состава Евросоюза следует продлить. Бизнес и административные структуры нуждаются в дополнительном периоде адаптации, считают британские законодатели. По их мнению, кабмин Великобритании вряд ли сможет прийти к окончательному соглашению с Брюсселем по условиям брексита, пишет The Guardian. Кроме того, парламентариев беспокоят сохраняющиеся разногласия с ирландской стороной.

Члены Палаты общин считают, что урегулировать все спорные моменты не получится до 29 марта 2019 года — на эту дату назначен окончательный выход Великобритании из Евросоюза. Поэтому комитет предложил властям отложить брексит на «неограниченный срок». Некоторые консерваторы уже выразили своё возмущение подобными рекомендациями, сравнив инициативу с «предательством» страны.

«Неистовая решимость» Мэй

В марте прошлого года британский премьер-министр Тереза Мэй подписала документ, официально запустивший процедуру выхода Великобритании из состава ЕС согласно условиям Лиссабонского договора. Так, по действующим правилам Соединённое Королевство должно покинуть ЕС через два года после соответствующего письменного уведомления. По истечении этого срока начнётся переходный период, продолжительность и условия которого ещё предстоит установить сторонам.

«Я полна неистовой решимости заключить правильную сделку для каждого отдельного человека в этой стране», — подчеркнула тогда Тереза Мэй, говоря о будущем соглашении с Брюсселем.

Однако Лондон до сих пор не смог заметно продвинуться в переговорах с Евросоюзом, считают эксперты. Например, остаётся нерешённым вопрос Северной Ирландии, притом, что Тереза Мэй вынуждена опираться в парламенте на коалиционную поддержку ирландской Демократической юнионистской партии (DUP). Хрупкое равновесие по вопросу Северной Ирландии может быть нарушено в том случае, если между ней и Республикой Ирландия снова возникнут пограничные барьеры, которые были сняты на то время, пока Великобритания и Ирландия числятся в составе Евросоюза.

Брюссель предлагает решить эту проблему, создав «зоны общей ответственности» между Северной Ирландией и Республикой Ирландия — по сути, европейские чиновники хотят оставить для ирландцев прежние таможенные условия, сохранив связи между севером и югом ирландского острова.

Старейшая ирландская партия «Шинн фейн», выступающая за объединение Северной Ирландии и Республики Ирландия, сменила в 2017 году партийного лидера — организацию возглавила Мэри Лу Макдональд. В феврале этого года политик заявила, что не исключает референдума о воссоединении ирландского народа в канун брексита.

«Мы должны поговорить с правительством в Дублине. Но мы считаем, что в перспективе десятилетия мы можем увидеть референдум об объединении», — подчеркнула Макдлональд.

В Эдинбурге также испытывают опасения из-за предстоящего брексита — большинство жителей Шотландии хотели бы остаться в Евросоюзе. Против брексита высказались 66,6% жителей Глазго и 74,4% населения Эдинбурга. Первый министр Шотландии Никола Стёрджен заявила, что в случае брексита Шотландская национальная партия намерена провести повторное голосование по вопросу независимости от Лондона.

«Референдум ясно дал понять, что народ Шотландии видит своё будущее в ЕС», — подчеркнула политик.

В 2014 году Шотландия добилась права провести референдум о государственной независимости, однако более половины жителей региона — 55,3% высказались против отделения. Тем не менее, ввиду предстоящего брексита результаты нового голосования могут оказаться иными, считают эксперты.

«Спонтанная и непродуманная идея»

Впрочем, опасения по поводу последствий выхода страны из ЕС испытывают не только шотландцы и ирландцы, но и англичане.

На референдуме 2016 года сторонники брексита одержали верх с минимальным перевесом — выход из ЕС тогда поддержали 51,89% участников голосования. В апреле прошлого года глава британского кабмина Тереза Мэй объявила о досрочных выборах в парламент страны — как считают эксперты, это было сделано для того, чтобы укрепить позиции консерваторов в Палате общин.

Однако, замысел провалился — тори не только не упрочили своё лидерство, но напротив, потеряли часть мандатов по итогам голосования.

Консерваторам пришлось заключить сделку с Демократической юнионистской партией (DUP), чтобы заручиться необходимым для принятия законопроектов количеством голосов.

Переговоры между Брюсселем и Лондоном об условиях брексита идут довольно тяжело. В частности, Евросоюз требует, чтобы британская сторона выполнила перед континентальной Европой финансовые обязательства. Причём сначала речь шла о €50-60 млрд, однако впоследствии эта сумма выросла до €100 млрд.

Кроме финансовых претензий, у сторон существуют серьёзные разногласия по вопросу будущих торговых взаимоотношений, а также прав граждан стран-участниц Евросоюза на территории Соединённого королевства. Но больше всего Лондон и Брюссель спорят о границе Ирландии и Северной Ирландии.

28 февраля Еврокомиссия обнародовала проект соглашения о брексите: в документе изложены результаты состоявшихся в конце 2017 года переговоров между Брюсселем и Лондоном. В частности, в нём представлен комплекс мер, цель которого — предотвратить создание между Северной Ирландией и Республикой Ирландия физической границы.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время обращения к Палате общин 14 марта 2018 г.

Reuters

Комментируя проект документа, Тереза Мэй заявила, что приведённые в нём условия «угрожают конституционной целостности» Великобритании.

«Проект правового документа, который опубликовала комиссия, в случае его осуществления на практике подорвёт общий рынок Великобритании и будет угрожать конституционной целостности Соединённого Королевства путём создания регулирующей и таможенной границы в Ирландском море. И ни один британский премьер-министр никогда не сможет с этим согласиться», — подчеркнула Мэй, выступая в Палате общин.

При этом, если Лондон и Брюссель так и не придут к компромиссу, экономика Соединённого Королевства понесёт существенные потери, считают аналитики. Как сообщила 8 февраля газета The Guardian со ссылкой на доклад британского кабмина, чтобы покрыть ущерб от брексита, Лондону придётся на протяжении 15 лет прибегать к заимствованиям на общую сумму в £120 млрд ($167 млрд), темпы роста британской экономики снизятся на 5% даже при условии заключения с ЕС всеобъемлющей сделки о свободной торговле. Она, как отмечают эксперты, не компенсирует все потери для британской экономики — соглашение не будет распространяться на сектор услуг, что очень важно для Лондона. В некоторых регионах страны, и в первую очередь на северо-востоке, показатели экономического роста могут снизиться на 16%.

Внезапная смерть: Скончался выдавший властям США информатора WikiLeaks хакер «Вывод комитета Палаты общин о необходимости отложить выход из ЕС говорит о том, что британская сторона наконец поняла, что брексит был достаточно спонтанной и непродуманной идеей, — отметил в интервью RT доцент кафедры европейской интеграции МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули. — Переговоры, конечно, не совсем в тупике, некоторые вещи Лондону удалось согласовать, но пока британцы не готовы сформулировать свою позицию по всем переговорным пунктам и пытаются взять тайм-аут».

Похожей точки зрения придерживается руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина. По мнению эксперта, складывается впечатление, что британская сторона с самого начала не очень понимала весь масштаб возможных проблем.

«Изначально было понятно, что позиции сторон очень сильно различаются, и если ЕС ещё в прошлом году чётко изложил свои принципы и подходы к переговорам, то британская сторона за два года, которые прошли с момента референдума, так и не представила конкретную программу, которая учитывала бы правила и механизмы работы Евросоюза, — пояснила эксперт в интервью RT. — Идея, что Великобритании будет предоставлен особый статус, и она сможет что-то выбирать, а от чего-то отказываться с самого начала не имела под собой оснований. Брюссель сразу заявлял, что будет рассматривать Великобританию после брексита как третью страну — наравне с любым другим внешним государством».

Брексит на вторых ролях

На фоне неудач в переговорах с Брюсселем по условиям брексита, британские власти начали раздувать международный скандал, связанный с отправлением экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Тереза Мэй поспешила обвинить Москву в покушении на Скрипаля, выданного ранее Лондону в обмен на российских разведчиков.

Парк в центре Солсбери — место предполагаемого отравления Сергея Скрипаля и его дочери

Reuters

© Peter Nicholls

«Либо это были прямые действия российского государства против нашей страны, либо российское руководство потеряло контроль над этим катастрофически вредным нервно-паралитическим веществом и позволило ему попасть в другие руки», — подчеркнула политик, добавив, что против Сергея и Юлии Скрипаль был применён боевой отравляющий газ «Новичок». Якобы это вещество было разработано ещё в прошлом веке в СССР.

С точки зрения ряда экспертов, разразившийся дипломатический скандал помог Терезе Мэй отвлечь внимание от неудач в переговорах по условиям брексита.

В частности, такое мнение высказал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в интервью ВВС 13 марта.

«Не время ли рассмотреть то, кто извлёк выгоду из всей этой ситуации? Я верю, что это идеальный способ отвлечь внимание широкой публики от настоящих проблем, которые сейчас стоят перед обществом в Великобритании и других европейских странах. Я говорю о брексите», — подчеркнул Чижов, комментируя высказывания британских консерваторов.

«Консерваторы чувствуют себя всё более неуверенно, и в этом смысле, заявление парламентского комитета станет для них очередным моральным поражением, — считает Тэвдой-Бурмули. — Выльется ли это моральное поражение в политическое пока сложно сказать — внутриполитическая британская повестка занята сейчас другими темами, а тема брексита отошла на второй план, она теряется на фоне дела Скрипаля и конфликта с Россией. Так или иначе, но сейчас дело Скрипаля тянет рейтинг Мэй вверх, а рекомендации комитета Палаты общин по брекситу — вниз».

Согласно опросам, в июле прошлого года деятельность Терезы Мэй одобряли только 30% респондентов, в то время как 50% опрошенных высказались против политики премьера. У Джереми Корбина результаты были лучше — политика поддержал 41% респондентов, а 37% британцев заявили, что курс лидера лейбористов им не по нраву.

Джереми Корбин

globallookpress.com

© Ben Stevens/ZUMAPRESS.com

Тори могут использовать антироссийскую истерию для агрессивного давления на оппонентов из лейбористкой партии, говорят политологи. Так, лидер лейбористов Джереми Корбин оказался под шквалом критики после того, как призвал Терезу Мэй представить «чёткие доказательства» причастности Москвы к покушению. Со своей стороны, действующий премьер до предела сгущает краски, запугивая граждан вымышленной агрессией со стороны России.

По мнению Бабыниной, несмотря на то, что консерваторы находятся в сложном положении, Терезе Мэй всё-таки удалось упрочить свои позицииблагодаря скандалу вокруг покушения на Сергея Скрипаля.

«Тереза Мэй старается заработать себе политические очки жёсткими заявлениями, особенно на фоне Джереми Корбина, который говорил, что нужно более тщательно проверять факты и выстраивать диалог с Россией. Корбин в очередной раз демонстрирует взвешенную позицию, пытается дать сложный ответ на вопрос — а это не всегда выигрышный вариант», — подвела итог Бабынина.