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Дело Скрипаля: построение перед атакой

26 марта 2018, 09:55  •  216 • Аналитика
В «деле Скрипаля» прежде всего бросается в глаза откровенная халтура, с которой сляпана эта провокация: отовсюду «торчат уши» британских спецслужб.



Начиная с метода покушения на бывшего двойного агента и его дочь, заканчивая самим выбором объекта — всё вызывает множество сомнений даже у британских союзников в версии Лондона. Многочисленные противоречия и нестыковки в этом деле широко известны и останавливаться на них нет смысла.


Все это вызывает недоумение. Британские спецслужбы известны своим высочайшим мастерством, изощренность и коварством, а тут такая топорная работа в стиле какого-то, простите, СБУ. В чем дело?


Неужели британские «рыцари плаща и кинжала» разом и безвозвратно деградировали профессионально?

Думаю, что это было бы слишком прекрасно. А в действительности «белые нитки» в «деле Скрипаля» оставлены совершенно сознательно.

Ни у Лондона, ни у Вашингтона, стоящего за спиной провокаторов, конечно, не было не малейшей надежды на то, что Москва согласится с нелепыми, вздорными и наглыми обвинениями в свой адрес, примет их и начнет каяться в том, чего она никогда не совершала.

Устроенное действо было обращено, прежде всего, к тем, кто числиться союзниками, или, вернее вассалами англосаксов.

Свой сегодняшний вид главный антироссийский блок – НАТО приобрел после крушения СССР, в условиях однополярного мира, когда доминирование США и их ближайших союзников было неоспоримо, и, как казалось тогда, будет вечным. При почти абсолютном могуществе и превосходстве Запада, участие в НАТО, могло потребовать разве что отправку небольшого контингента для участия в колониальных войнах. К тому же, для многих «младоевропейцев» путь в ЕС лежал через НАТО.

Впрочем, и «староевропейцы», отдохнув в 90-е от страхов Холодной войны изрядно расслабились, сократили армии и военные бюджеты.

И конфронтация с возрождающейся Россией, начатая США и их ближайшими союзниками, вернувшая все европейские ужасы минувшего столетия, серьезно обескуражила и тех и других. Строго говоря, стран Европы, готовых безоговорочно поддержать безответственную агрессивную политику англосаксов, не так уж и много.

Размещение в Калининградской области «Искандеров», воссоздание ударных танковых соединений, демонстрация возможностей «Калибров», и наконец, последние военные новинки Вооруженных сил России не прибавили воинственности и энтузиазма европейцам, прекрасно понимающим, что территории именно их стран рискуют стать театром военных действий.

К этому можно присовокупить крайнее недовольство европейских бизнесменов и фермеров, понесших тяжкие убытки от потери российского рынка в результате санкционной войны. Пусть их политические возможности не столь велики, как у гигантов – ТНК, но и они оказывают серьезное давление на власти своих стран и ЕС, и формируют определенные настроения общества – направленные против конфронтации и нагнетания напряженности. Руководства европейских государств вынуждены эти настроения учитывать.
В результате Вашингтон сталкивается с «проявлениями нелояльности» со стороны своих европейских союзников. Например, с нежеланием увеличивать военные расходы, или разрушать взаимовыгодные программы с участием России.

В свете этого, «дело Скрипаля» нацелено не только на диффамацию и изоляцию России, оно обращено к европейским союзникам, с тем, чтобы выявить, и подавить все проявления «нелояльности».

Признание подчеркнуто нелепых и очевидно лживых обвинений в адрес России, которое англосаксы требуют от европейцев – есть ни что иное, как символическая демонстрация абсолютной лояльности и преданности евроатлантическому единству. Вроде тех кусочков ладана, которые римские граждане обязаны были воскуривать перед статуей «божественного» императора в знак верности ему.
Если бы, допустим, вина России была бы очевидна, или хотя бы обвинения выглядели бы более правдоподобно, ни о какой символической жертве, которая так необходима, не могло бы идти речи.
Итоги недели. «Царь, очень приятно, царь!»


«Дело Скрипаля» можно сравнить с построением подразделения перед выполнением боевой задачи, в ходе которого командир определяет готовность бойцов, в том числе и психологическую.

Как мы знаем, прошедший в Брюсселе саммит ЕС показал, что не все европейские страны готовы безоговорочно подчиниться диктату англосаксов. Вашингтон и Лондон выявили «очаги фронды» и теперь проведут работу по их нейтрализации.

То есть будут предприняты шаги по «перевоспитанию» или замене европейских лидеров и их окружения, проявивших «нелояльность». Идет подготовка к войне. Вне зависимости от того, какая она будет, холодная, гибридная, или полномасштабная, она требует единства западного блока. В свете этого, никакого разномыслия, никаких других доминирующих интересов, кроме англосаксонских, не предполагается.
Автор: Борис Джерелиевский

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