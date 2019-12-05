«Дело Скрипаля» по-немецки и высылка российских дипломатов: Как методами спецслужб США убивают «Северный поток – 2»

Автор:

Латышев Сергей

То, что американцы и их «пятая колонна» в ФРГ будут вынуждены заняться именно этим, когда не останется других способов остановить реализацию крупнейшего российско-европейского энергетического проекта «Северный поток – 2», было понятно с самого начала. Поскольку провокация и методы спецслужб – это основа основ американской политики. Ещё с тех пор, когда США даже не было.

Чтобы доказать это, нужно просто связать воедино информационные сообщения последних дней о событиях, на первый взгляд, никак не связанных между собой.

Артподготовка WSJ

Газета WSJ, орган деловых кругов США, мечтающих продавать Германии свой дорогой и политически ненадёжный сжиженный газ вместо дешёвого российского, предупредила. Правительство канцлера Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе этого года связано с российским государством. WSJ со знанием дела писала, что это может поставить под угрозу тесное партнёрство Москвы и Берлина в области энергетики.

Об этом сообщил американскому изданию «источник» в немецкой прокуратуре, знакомый с ходом расследования убийства чеченского боевика с грузинским гражданством, воевавшего в своё время в Чечне. По его словам, следователи определились с личностью подозреваемого, который «может быть связан» с Россией. По информации американской газеты, теперь дело передадут федеральному прокурору, который занимается имеющими иностранный след делами, касающимися национальной безопасности.

Из некогда тихой и законопослушной страны Германия превратилась в арену криминальных разборок мигрантских мафий. Фото: Pradeep Thomas Thundiyil / Shutterstock.com

Эстафета передана немцам

Преданная душой и телом США мюнхенская Süddeutsche Zeitung, которую иногда называют в ФРГ «Альпийской Правдой», также сообщила, что расследованием убийства гражданина Грузии займётся Генпрокуратура ФРГ. Следствие подозревает, писала газета, что за ликвидацией боевика могут стоять «российское государство или государственные органы Чеченской Республики».

Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль отказался накануне комментировать эту информацию, заявив, что «расследование продолжается» и «у нас нет новых данных».

Однако сегодня появилось заявление МИД ФРГ, в котором говорится, что немецкие власти высылают двух сотрудников российского посольства, объявленных персонами нон грата. Это названо «реакцией» на то, что власти России «недостаточным образом сотрудничали при расследовании». В документе содержится предупреждение, что «правительство ФРГ оставляет за собой право предпринять дальнейшие шаги» по мере необходимости. Официальное опровержение России, что она как государство не имеет к этому происшествию отношения, были проигнорированы.

Новое «дело Скрипаля»?

Посыл антироссийской пропагандистской кампании с широким заокеанским участием (право Израиля, например, уничтожать террористов по обе стороны Атлантики никто не ставит под сомнение) очевиден. Из истории с убийством чеченского боевика с грузинским паспортом, имеющей, скорее всего, криминальный характер, пытаются слепить новое «дело Скрипаля».

Зачем спецслужбам России убивать ставшего немецким мафиозо бывшего чеченского боевика? Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

Эту мысль «Немецкая волна» (DW) проводила ещё несколько месяцев назад:

Убийство в Берлине и след к российским спецслужбам: новое дело Скрипаля?

Уже 30 августа издание утверждало:

Это дело может произвести эффект разорвавшейся бомбы и привести к резкому ухудшению отношений между Германией и Россией. Эксперты уже сравнивают убийство в Берлине с делом Скрипаля.

Какая фантастическая прозорливость! Как в воду глядели. И объявили об этом именно тогда, когда в США задумали принять жёсткие санкции против западных компаний, в том числе немецких, участвующих в реализации «Северного потока – 2». Чтобы трусливый выход из реализации проекта прикрыть праведным гневом и списать на карикатурных российских агентов, сводящих якобы в Европе счёты со своими противниками, предоставив «Газпрому» в гордом одиночестве достраивать газопровод, главным бенефициаром которого является Германия.

Простая мысль о том, что чеченская мафия, ставшая головной болью немецких полицейских и смертельным врагом всех остальных действующих в ФРГ мафий, теперь постоянно будет становиться участником жестоких криминальных разборок, больше, похоже, не рассматривается. Хотя напрашивается сама собой.

Но это ещё не всё

Однако местным участникам становящихся опасными игр вокруг «Северного потока – 2» не стоит расслабляться. Потому что США, судя по всему, хотят гарантированно добиться своего – убить проект. И того удара, который нанесён сегодняшним решением Берлина по российско-немецким отношениям, им, конечно, мало. Ведь целью провокаторов являются не только отношения между Россией и Германией, но и, видимо, само правительство ФРГ.

Это косвенно подтверждают два совершенно неординарных события в стране, произошедших с небольшим интервалом. Речь идёт о дерзких ограблениях музеев в Дрездене и в Берлине. Если бы преступники ограничились разграблением на миллиард евро сокровищницы «Зелёный свод» в Дрездене, можно было бы ещё подумать, что это просто грабители. За информацию о них полиция Дрездена готова заплатить полмиллиона евро. Это вынужденная мера: в музее действовала банда профессионалов экстра-класса. Ни один из четырех похитителей не пойман. Они практически не оставили следов. А через несколько дней все узнали об ограблении столичного «Музея штази», экспонаты которого, по большому счёту, никому не нужны.

А ведь это двойное унижение. Какие-то бандюганы с лёгкостью ограбили музей наводившей страх вездесущей тайной полиции ГДР, воспользовавшись нынешним бардаком. Так рассуждает средний немец и делает свои выводы.

Истинная цель попыток поссорить Германию с Россией и дестабилизировать ситуацию в ФРГ – канцлер Ангела Меркель. Фото: Danny Gohlke / Globallookpress

Подводим итоги

Таким образом, налицо очевидная попытка дискредитировать власть, показать немцам и иностранцам, что в ФРГ воцарился беспредел, что власти бессильны навести порядок. В таких случаях в демократических странах профильный министр уходит в отставку. Главой МВД в ФРГ является Хорст Зеехофер (ХСС). Если это произойдёт, правительство Меркель зашатается.

Тем более что в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на днях официально поменяется руководство. Её новые лидеры критически настроены к нахождению этой старейшей в стране, однако стремительно теряющей из-за соглашательства популярность партии в «большой коалиции» с блоком «христианских» партий ХДС/ХСС.

Всё это создаёт потенциальные предпосылки для досрочного ухода Меркель – единственного политика, способного благодаря своему весу и сохраняющемуся авторитету реализовать «Северный поток – 2». Даже несмотря на её вышеперечисленные достоинства, она способна справиться с этой задачей в условиях мощнейшего давления США только потому, что скоро уйдёт на покой. Ей нечего терять и, вероятно, хочется отчасти загладить вину перед немцами за миллионы перебравшихся при ней в Германию «беженцев» российским газом. Другие политики, несмотря на то что данный проект исключительно выгоден ФРГ, могут спасовать, когда заменят её во главе страны. На это, похоже, и делается расчёт.