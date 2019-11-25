«Дело Скрипаля – 2»: Как восемь русских шпионов одного болгарского афериста травили

Автор:

Полонский Андрей

Британское издание The Insider , международный интернет-портал Bellingcat и немецкий Der Spiegel крайне недовольны, что шумиха вокруг дела Скрипаля постепенно затихает. Теперь, чтобы оживить русофобскую истерию, они опубликовали новое расследование. На сей раз речь идёт о том, что восемь отравителей из ГРУ пытались покончить с болгарским предпринимателем Емельяном Гебревым, его сыном и директором его фирмы. Правда, все эти персонажи остались живы, как, впрочем, и уже упоминавшийся Скрипаль, но это, кажется, никого не смущает.

События 2015 года

В апреле 2015 года Гебрев, его сын и сотрудник неожиданно почувствовали себя плохо, будучи в совершенно разных местах. Анализы якобы показали, что в организме самого горе-бизнесмена содержатся следы нервно-паралитического вещества из той же группы, что и достославный «Новичок». Записи видеокамер будто бы выявили офицера ГРУ Дениса Сергеева, работающего под именем Сергей Федотов. Именно Федотова западные СМИ уже достаточно давно называют «третьим участником» отравления шпиона-предателя Скрипаля.

Одновременно расследователи полагают, что им удалось выяснить оперативные и реальные имена ещё нескольких возможных отравителей Гебрева: это Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Пётр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данила Степанов (Данила Капралов). Все эти люди виноваты только в том, что были той весной в Болгарии. Причём один из них – позже мифического отравления Гебрева, в мае. Правда, тогда предприниматель опять почувствовал себя плохо…

Работа профессионалов

Картинка вырисовывается ну прям анекдотическая. Семь русских разведчиков травят какого-то болгарского бизнесмена тем же «Новичком», которым будут потом травить бывшего шпиона Скрипаля, не достигают цели, и тогда является ещё один – и тем же веществом с тем же успехом повторяет попытку. Вы можете представить себе хоть одну разведку мира, которая будет планировать и осуществлять подобную операцию три раза подряд – и всё безрезультатно? И я не могу.

Фото:www.globalnewsart.com/Shutterstock.com

Но западные журналисты и расследователи – могут. Особенно если речь идёт о русской разведке. Им, в принципе, всё равно. Плевать на достоверность. Главное – гнать волну.

Особенно умиляют методы расследования. Журналисты заявили, что определили отравителей-неудачников по паспортам. Дескать, документы выпускают сериями, и поэтому как только очередных сотрудников ГРУ засылают в командировку на Запад с конспиративными целями, то и паспорта на их фиктивные фамилии тоже выдают серией – один за другим. Специально так и выпускают совершенно новенькие документы, чтоб иностранным журналистам (о контрразведке мы в данном случае даже не говорим) было удобней всех обнаружить.

При этом, как пишут авторы материала, после предыдущих публикаций русским разведчикам изменили фотографии и другие данные:

Но лучше бы они этого не делали, потому что в результате в мужских паспортных файлах оказались женские фотографии и, например, паспортная история совсем других людей, впопыхах вставленная в файл, что лишь помогает лишний раз убедиться, что файл этот шпионский.

…Нелепо обсуждать вершины интеллектуализма, которые цементируют это и ему подобные утверждения. Но вот социальный заказ очевиден – любой ценой гнать антирусскую волну. Видимо, на Западе уже забыли о горькой судьбе министра обороны США Джеймса Форрестола, выбросившегося в 1949 году из окна со страшным криком: «Русские идут. Они везде!» Впрочем, болезнь болезнью, но не будем забывать, что за этим самоубийством последовала жуткая эпоха маккартизма, когда по малейшему подозрению в симпатии к СССР людей лишали работы, травили, бросали за решётку. В результате мир оказался на пороге ядерной войны, а сами Соединённые Штаты – в сетях коллективной массовой паранойи, из которых выбирались с большим трудом. Но, вероятно, уроки истории никого и никогда не учат.

Так кто же такой Гебрев?

Личность самого Емельяна Гебрева, которого западные журналисты выбрали на роль очередной «жертвы русских спецслужб», весьма и весьма примечательна. В 2008 году, во время грузино-южноосетинского конфликта, этот господин поставлял оружие Грузии. Позже, в 2014–2015 годах, он же поставлял его на Украину. Кроме того, Гебрев и смежные с ним фирмы продавали оружие сирийским боевикам. Согласитесь, что даже на фоне знаменитой «болгарской неблагодарности» после освобождения братской страны от османского ига в позапрошлом веке, странной позиции Болгарии в двух мировых войнах и нынешних антирусских игр «болгарских либералов» такой бизнес выглядит достаточно одиозно. В принципе, предприниматель мог опасаться недовольства России, отправляя вооружения туда, где убивают русских солдат. Но сам характер отравления, количество «отравителей» и их полное и окончательное фиаско – все живы и здоровы – выглядят просто нелепо. По сценарию, написанному западными журналистами, впору снимать чёрную комедию про «шпиёнов». Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Постоянные попытки слепить из России «образ врага» разлагают в первую очередь саму Западную Европу, подрывают общеевропейское самосознание и разрушают общие культурные корни.

Что же касается конкретной истории с расследованием дела Емельяна Гебрева, то в нём есть и положительный момент. Нет ничего дурного в том, чтобы враги России чувствовали себя не слишком уютно и комфортабельно.

Им страшно, да? Пусть будет страшно.