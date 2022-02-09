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Дело Скрипалей оказалось засекреченным даже для союзников Лондона

09 февраля 2022, 10:25  •  112 • Политика
Посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил о том, что информацию по делу об отравлении Скрипалей Лондон не только засекретил от Москвы, но не передаёт её даже своим союзникам.
Почти четыре года прошло со времени отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, а в этом деле всё ещё полно "тёмных пятен". Например, британская сторона в нарушение международных норм до сих пор не рассекречивает информацию, которую ранее запрашивала Москва. Ведь Юлия Скрипаль - гражданка России, а значит, наша страна имеет право участвовать в расследовании инцидента и получать результаты экспертиз.
Однако Лондон всё ещё тщательно скрывает от Москвы всю информацию по делу Скрипалей, а, по словам посла России в Соединённом Королевстве Андрея Келина, даже от своих союзников эту информацию утаивает. На этом основании русские дипломаты приходят к выводу о том, что подобной информации просто не существует.
"Формально мы продолжаем это делать [направлять запросы в МИД Великобритании], хотя совершенно понятно, что никакой информации не только нам, но и своим союзникам, а также всем, кому оно обещало предоставить информацию, британское правительство предоставлять не собирается. Из этого мы делаем простой вывод, что такой информации просто нет", - сказал посол в беседе с ТАСС.

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